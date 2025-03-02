"Тоді так сталося": популярна співачка зробила зізнання про розлучення

Коротко:
- Зараз СолоХа вдруге заміжня
- Зірка зізналася, чому розірвала попередній шлюб
На сцені українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) - яскрава і відкрита, але вдома - вона мама і дружина, яка про особисте воліє мовчати. Її перший шлюб закінчився розлученням, про причини якого вона донедавна не говорила.
Деталі артистка розкрила лише нещодавно в інтерв'ю для Люкс ФМ. За словами СолоХи, перший її союз зруйнувала відстань - співачка більшу частину часу проводила в Києві, тоді як її чоловік жив в Одесі. На цьому ґрунті в парі виникли непримиренні розбіжності.
При цьому Балашова зазначає, що продовжує підтримувати стосунки з чоловіком - він бере активну участь у житті їхньої спільної доньки. "Треба жити разом і не жити на два міста. Тоді так сталося, що ми жили в Одесі, але майже 60-70% часу я проводила в Києві, тому що в Києві – шоубізнес. Через це, я думаю, наші стосунки розірвалися. Донька з батьком бачиться, на вихідних приїжджав до неї. Він допомагає фінансово і у вихованні", - поділилася СолоХа.
Зараз артистка вдруге заміжня. Навесні 2022 року вона втратила дитину, а у вересні 2023 року народила другу доньку. Її батька СолоХа також приховує від громадськості.
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Хто така СолоХа?
СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).
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