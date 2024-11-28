Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

Олена Кюпелі
28 листопада 2024, 15:57
150
Маленький син померлої російської зірки Жанни Фріске, який як дві краплі води схожий на свою маму, з'явився на публічному заході.
Жанна Фріске
Жанна Фріске померла не побачивши, як росте її син / колаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Маленький син померлої російської зірки Жанни Фріске, який як дві краплі води схожий на свою маму, з'явився на публічному заході.

Як пише російське пропагандистське видання Стархіт, син Жанни Фріске став героєм нового сезону серіалу "Плакса".

За сюжетом, його батько Дмитро Шепелєв є ведучим музичного конкурсу, в якому беруть участь школярі. У тому числі і його син Платон.

відео дня

Хлопчик стає точною копією своєї покійної мами - Жанни Фріске.

Син Жанни Фріске стає точною копією своєї матері
Син Жанни Фріске стає точною копією своєї матері / Фото Скриншот
Син Жанни Фріске Платон
Син Жанни Фріске Платон / Фото Стархіт

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як раніше писав Главред,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Фріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

Вас також може зацікавити:

Хто така Жанна Фріске?

Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Жанна Фріске Дмитро Шепелев новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Одне місто України може залишитись без світла на кілька днів: що відомо

Одне місто України може залишитись без світла на кілька днів: що відомо

17:27Україна
РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ, для України ситуація ускладнюється – Коваленко

РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ, для України ситуація ускладнюється – Коваленко

16:38Україна
Може досягти більшої частини Європи: відомі характеристики "Орешника" - NYT

Може досягти більшої частини Європи: відомі характеристики "Орешника" - NYT

16:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
Софія Ротару зв'язалася з російськими артистами - причина

Софія Ротару зв'язалася з російськими артистами - причина

Мороз, сніг та дуже сильний туман: синоптики оголосили штормове попередження

Мороз, сніг та дуже сильний туман: синоптики оголосили штормове попередження

Утікач Олег Винник дасть перший за три роки концерт - вартість квитків

Утікач Олег Винник дасть перший за три роки концерт - вартість квитків

США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити "Атакамсами" по РФ

США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити "Атакамсами" по РФ

Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм

Україна під атакою жорсткої магнітної бурі: влупить майже 7-бальний шторм

Останні новини

17:27

Одне місто України може залишитись без світла на кілька днів: що відомо

17:26

Південня Корея "дала задню" і не буде продавати Україні зброю: ЗМІ назвали причину

17:18

"Коли ти вийдеш заміж?" – найромантичніша прем'єра року виходить у кінопрокат України 23 січня!Відео

16:38

РФ частіше б’є ракетами з касетною БЧ, для України ситуація ускладнюється – Коваленко

16:38

Може досягти більшої частини Європи: відомі характеристики "Орешника" - NYT

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовУкраїна вдарить ATACMS по «жирних» цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – Снєгирьов
16:33

Путін назвав нові цілі для ударів "Орешником" про Україні: що відомо

16:30

Альбом із фото розкрив неймовірний секрет: дівчина 14 років не знала правди про сім'ю

16:25

"Мені важко жити в страху": Володимир Дантес розповів, чи має бронь

16:14

Введені найбільш жорсткі обмеження: оновлено графіки вимкнення світла на 28 листопада

Реклама
16:12

Російська ППО в Криму "осліпла": ГУР знищило дороговартісну РЛС

15:59

Закон про держбюджет-2025 підписаний Зеленським: скільки грошей заклали на оборону

15:57

Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

15:39

Трамп і НАТО зможуть залучити Путіна до переговорів: Рютте назвав умову

15:17

Скільки за часом вариться холодець: секретна добавка врятує святкову страву

15:09

"У перший же день": Інна Мірошниченко потрапила в ДТП і травмувала ногу

14:56

"Залишиться лише світла пам'ять": у відомої української співачки сталося горе

14:53

Використовували одиниці: для чого потрібна секретна кнопка в пральній машині

14:45

До кінця року в Україні зросте ціна на базовий продукт: скільки коштуватиме

14:44

У РФ є запас ще на 2-3 масовані атаки: Жмайло оцінив ймовірність блекауту

14:44

12 прильотів під час масованої атаки по Україні: у ЗСУ розкрили наслідки ударів

Реклама
14:33

Тоня Матвієнко показала чесне фото без макіяжу - подробиці

14:28

Лише геній знайде 4 приховані обличчя за 5 секунд: непроста загадка на уважність

14:10

Після зникнення і чорного фото: дружина Віктора Павліка з'явилася в сторізВідео

13:53

На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз

13:50

Максим Галкін повернувся до сім'ї та прогулявся з Пугачовою - як вона виглядає

13:48

РФ готується застосувати "Орешник" по Києву: Путін видав заяву та розкрив цілі

13:40

Ситуація значно погіршилась: введені жорсткі графіки вимкнення світла 28 листопада

13:31

Отримайте везіння на весь рік: що потрібно позичити 29 листопада - прикмети

13:13

Вдарить +11 градусів: у яких областях України різко зросте температура повітря

13:01

"Це її ідея була": стиліст Олени Зеленської припинила з нею співпрацювати

13:01

У Андрія Губіна різко погіршився стан здоров'я

12:55

Окупанти цинічно розстріляли 5 військовополонених ЗСУ на Запоріжжі - ОГП

12:45

Які енергообʼєкти Україна не може захистити від ударів РФ: аналітик розкрив деталі

12:30

Захід націлений завершити війну: чи може Україна отримати "суперзброю" - Розумний

12:29

Позиція Кремля щодо війни зміниться за однієї умови – Фейгін

12:22

До дня народження Назарія Яремчука: на 1+1 Україна відбудеться телепрем’єра документальної стрічки про легендарного співака новини компанії

12:14

Потеплішає до +11: синоптик сказала, коли в Україну повернуться "плюси"

12:13

Що станеться якщо запалити сірник після змивання унітазу

12:09

"Заплатив 15000$": путініст Кіркоров забрав дітей з ОАЕ - що сталося

12:04

Михайло Поплавський святкує 75-річчя. Довгих років життя ювіляру актуально

Реклама
11:30

Через скільки років війна поновиться, якщо її зараз заморозять: експерт розкрив сценарійЕксклюзив

11:22

Ворог застосував для обстрілу касетні боєприпаси: деталі атаки РФ від Зеленського

11:16

Масований удар по енергосистемі України: РФ запустила майже 200 ракет і дронів - деталі

11:05

У Києві та двох областях оновили графіки відключень світла

11:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 листопада (оновлюється)

10:53

Китайський гороскоп на завтра 29 листопада: Тиграм - бійка, Собакам - серйозна сварка

10:38

Переграють будь-кого: 3 найхитріші знаки зодіаку

10:26

Екстрені відключення світла в Україні можуть скасувати: названо терміни

10:25

"Путін може психанути і прийняти рішення": Розумний описав серйозну загрозу для УкраїниВідео

10:10

Ворог може взяти Куп'янськ у кільце: армія РФ прорвалась через річку Оскіл - Скорик

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти