Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

Маленький син померлої російської зірки Жанни Фріске, який як дві краплі води схожий на свою маму, з'явився на публічному заході.

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Жанна Фріске померла не побачивши, як росте її син / колаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Маленький син померлої російської зірки Жанни Фріске, який як дві краплі води схожий на свою маму, з'явився на публічному заході.

Як пише російське пропагандистське видання Стархіт, син Жанни Фріске став героєм нового сезону серіалу "Плакса".

За сюжетом, його батько Дмитро Шепелєв є ведучим музичного конкурсу, в якому беруть участь школярі. У тому числі і його син Платон.

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Хлопчик стає точною копією своєї покійної мами - Жанни Фріске.

Син Жанни Фріске стає точною копією своєї матері / Фото Скриншот

Син Жанни Фріске Платон / Фото Стархіт

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Зазначимо, як раніше писав Главред,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Фріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

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Хто така Жанна Фріске? Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

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