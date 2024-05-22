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"Так рано пішла": померла сестра Жанни Фріске - причина

Еліна Чигис
22 травня 2024, 21:17
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Стало відомо про смерть двоюрідної сестри Жанни Фріске через рак.
Жанна Фріске, Наталія Фріске
Наталія Фріске розповіла про смерть двоюрідної сестри / колаж: Главред, фото: instagram.com/stories/friske_natalia/

Два роки тому рідна сестра покійної російської співачки Жанни Фріске Наталія розповіла про ще одне горе в їхній родині. Вся справа в тому, що її двоюрідній сестрі Тетяні в 2022 році поставили страшний діагноз - рак.

Сьогодні ж у своїх соцмережах Наталя повідомила, що Тетяна, на жаль, так і не змогла побороти страшну недугу і померла:

"Моя прекрасна дівчинка, така молода, така красива, і так рано пішла. Лети, моя сестричко. Я тебе дуже люблю і буду пам'ятати".

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Наталія Фріске повідомила сумну новину
Наталя Фріске повідомила сумну новину / фото: скрін instagram.com/friske_natalia/

Зазначимо, кілька тижнів тому Наталя зізналася, що її сестрі стало набагато гірше і ніяке лікування не допомагало.

"Вона в дуже поганому стані", - написала тоді Фріске.

Хто така Жанна Фріске?

Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

Як Жанна Фріске боролася з раком - останні новини

Зазначимо, батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

А також стало відомо, що Жанна Фріске, яка померла 2015 року від раку мозку, дізналася про свій діагноз одночасно з новиною про те, що вона скоро стане мамою.

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