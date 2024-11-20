"Я б йому дещо ампутувала": Лоліта накинулася на росіянина і дружка Кіркорова

Співачка Лоліта Мілявська розлютилася на пластичного хірурга.

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Лоліта Мілявська образилася на хірурга / колаж: Главред, фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya?locale=ru_RU

Коротко:

Лоліта вважає Хайдарова коновалом

Вона каже, що навіть не пішла б до нього на депіляцію

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом з України, але підтримує страшне повномасштабне вторгнення РФ в Україну, висварилася на "страшно" популярного пластичного хірурга в Росії - Тимура Хайдарова і дружка путініста Філіпа Кіркорова.

Навколо нього в терористичній Росії буквально ходять легенди. Одним він вдало пришив сідниці та м'язи, а інші не можуть відійти від операції зі збільшення грудей.

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За її словами, які цитує пропагандистський російський ресурс МузТВ, вона б за жодних умов би не пішла до сумнозвісного лікаря. Коли вона дізналася, що завдяки Кіркорову і нарощуванню м'язів, йому знову дозволили відкрити клініку, то буквально озвіріла. Так, вона зізналася, що не стежила за останніми новинами, тому не знала, що хірургу дозволили знову відкрити клініку "після всього, що було".

Лоліта впевнена: "Треба не мати голову, щоб піти до Хадарова навіть виривати волосся з носа. Навіть на епіляцію не можна туди ходити. Тому що для мене це навіть не лікар", - нарікає вона.

Вона навіть називає Хайдарова "м'ясником". "Я бачила сліди його операцій, вибачте, у гримерці в колег - після цього я б йому ампутувала ну... щось інше", - обурюється Мілявська.

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А також колектив Лоліти не отримував зарплату. Путіністка зізналася, що перестала переказувати їм гроші, оскільки інакше їй нема на що було б утримувати літню матір і єдину доньку.

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