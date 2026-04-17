Орбакайте показала свого батька на рідкісному фото

Олена Кюпелі
17 квітня 2026, 10:35
Крістіна Орбакайте показала свого батька та колишнього чоловіка Алли Пугачової.
Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте привітала свого батька / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Коротко:

  • Як зараз виглядає батько Орбакайте
  • З якої нагоди вона написала про нього

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, показала свого батька і колишнього чоловіка Алли Пугачової Миколаса Орбакаса.

Як пишуть російські пропагандисти, актриса вирішила показати свого батька з нагоди його дня народження. Її батькові виповнився 81 рік.

"З днем народження, тату", - написала співачка.

Орбакайте привітала свого батька
Орбакайте привітала свого батька / Фото 7Дней

До речі, Миколас виглядає чудово для свого віку.

Орбакайте раніше публікувала фотографії з татом і мамою
Орбакайте раніше показувала фото з татом і мамою / Фото 7Дней

Крістіна Орбакайте про війну в Україні

Крістіна Орбакайте, яка проживає в США, у Маямі, намагається уникати прямих заяв про напад терористичної Росії на мирну Україну. У травні 2025 року вона охарактеризувала повномасштабне вторгнення як "події, неприємні для всієї Землі, для нашої країни і для нашої родини", уникаючи використання слова "війна".

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Камалія з'явилася на червоній доріжці музичної премії YUNA зі своїм колишнім чоловіком Мухаммадом Захуром і дорослими доньками — Мірабеллою та Арабеллою Захур.

Раніше також колишня співачка, дружина футболіста і дизайнерка Вікторія Бекхем висловилася про конфлікт зі своїм сином Брукліном Пельтц Бекхем.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Крістіна Орбакайте

Крістіна Орбакайте — радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала допис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше допис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

11:05Війна
РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки

РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідки

10:33Україна
Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX

10:00Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Просто змітають з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт, які ціни

Просто змітають з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт, які ціни

Китайський гороскоп на сьогодні, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Китайський гороскоп на сьогодні, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

Останні новини

11:42

Гороскоп Таро на завтра, 18 квітня: Раку — перезавантаження, Скорпіону — новий початок

11:36

Уже нікуди дівати: в Україні різко обвалилася ціна на популярний овоч

11:29

Багатодітна мама схудла на 38 кг без ін'єкцій і дієт: секрет здивував

11:17

Дружина футболіста Мессі продемонструвала чудову фігуру

11:05

РФ перейшла на атаки кількома хвилями: в ISW розкрили, чим нова тактика загрожує Україні

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
10:53

Актриса, яка бореться з розсіяним склерозом, терміново госпіталізована

10:35

Смородина буде розміром з вишню: що покласти під кущ у квітні-травні

10:35

Орбакайте показала свого батька на рідкісному фото

10:33

РФ масовано вдарила по Україні ракетами та дронами: де лунали вибухи та які наслідкиФото

Реклама
10:21

"Справжній богатир": Аліна Гросу народила і показала первісткаФотоВідео

10:16

Випробування долі, інтриги та складний вибір: 2+2 випустив офіційний трейлер серіалу "Пригоди козака Виговського"

10:00

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX

09:59

Насунулася магнітна буря силою 6 балів: українців попередили про небезпеку

09:57

"Одні аб'юзери були": відома співачка зізналася у зрадах

09:54

Трамп буде змушений піти на значні поступки заради угоди з Іраном - Politico

09:46

Дорослі дівчата: Камалія показала своїх дорослих дочок

09:31

Росія завдала удару по півдню: пошкоджено будинки та порт, у заповіднику - пожежіФото

08:26

Росію всю ніч атакували дрони: є руйнування й пожежі, зупиняли аеропорт

08:25

Загинув уві сні: що відомо про 11-річного Максима, якого Росія вбила ударом по КиєвуФото

07:26

"Це лицемірство": Андрусів - про заяви щодо членства України в ЄСПогляд

Реклама
07:22

Тисячі людей залишилися без світла: РФ завдала удару по енергетиці Чернігівщини

07:01

Росія нарощує сили та готує новий наступ: названо головну мету та терміни

05:55

"Гойді" прийшов кінець: Охлобистін повстав проти Путіна

05:37

Чи буде Росія відновлювати знищені українські міста на Донбасі - названо нюансВідео

05:11

Балкони, що лякали мешканців: навіщо в СРСР робили їх під нахилом

04:30

Фортуна підкине золотий шанс: три знаки зодіаку опиняться на вершині успіху

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні собаки за 23 секунди

03:36

Як сказати українською "два сапога пара" - правильні й дотепні варіантиВідео

03:10

Чому всі бояться Скорпіонів: астролог розкрила секрети найзагадковішого знака

02:33

Таємниця Сонячної системи: вчені вразили неймовірною гіпотезою про нову планету

02:02

Буде чистим і щільно прилягатиме: чим протерти ущільнювач холодильника

01:50

Синоптики здивували прогнозом: яка погода очікується в Києві

01:45

Вікторія Бекхем вперше розповіла про сварку з сином

00:50

Під загрозою не лише країни Балтії: прогноз щодо нової війни РФ у Європі

16 квітня, четвер
23:57

Експерт із США назвав, де Росія готує "наступальний кулак" на фронті

23:51

Ожина буде солодка, як мед, і велика: три етапи догляду навесніВідео

23:10

Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

23:06

Чому Росія може не повторити долю СРСР і не розвалитись: розкрито важливий нюансВідео

22:58

Без ін'єкцій: українська актриса розповіла, як швидко схудла на 17 кілограмів

22:25

Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

Реклама
22:13

Прорив Іскандерів: розкрито причину економії Україною ракет ППО

21:54

Шахтар у півфіналі Ліги конференцій: як пройшов матч з АЗ та з ким грати далі

21:48

Де зараз знаходиться "корона" Богдана Хмельницького - розкрито, хто її викравВідео

21:27

Від імпорту до "самопалу": історія появи джинсів в Радянському Союзі

21:16

Білий оцет у саду: ТОП несподіваних хитрощів, які справді працюютьВідео

20:50

Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

20:12

Бомба сповільненої дії: що не можна викидати у смітник

19:59

Потужні удари дронів: знищено ешелони РФ з паливом поблизу Луганська

19:51

Обов'язковий техогляд для всіх: в уряді назвали, коли почнуться перевірки

19:18

Українські військові заявили про початок блокади Донецька: що відомо

