Орбакайте показала свого батька на рідкісному фото

Крістіна Орбакайте показала свого батька та колишнього чоловіка Алли Пугачової.

https://glavred.net/starnews/orbakayte-pokazala-svoego-otca-na-redkom-foto-10757363.html Посилання скопійоване

Крістіна Орбакайте привітала свого батька

Коротко:

Як зараз виглядає батько Орбакайте

З якої нагоди вона написала про нього

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, показала свого батька і колишнього чоловіка Алли Пугачової Миколаса Орбакаса.

Як пишуть російські пропагандисти, актриса вирішила показати свого батька з нагоди його дня народження. Її батькові виповнився 81 рік.

відео дня

"З днем народження, тату", - написала співачка.

Орбакайте привітала свого батька / Фото 7Дней

До речі, Миколас виглядає чудово для свого віку.

Орбакайте раніше показувала фото з татом і мамою / Фото 7Дней

Крістіна Орбакайте про війну в Україні

Крістіна Орбакайте, яка проживає в США, у Маямі, намагається уникати прямих заяв про напад терористичної Росії на мирну Україну. У травні 2025 року вона охарактеризувала повномасштабне вторгнення як "події, неприємні для всієї Землі, для нашої країни і для нашої родини", уникаючи використання слова "війна".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Камалія з'явилася на червоній доріжці музичної премії YUNA зі своїм колишнім чоловіком Мухаммадом Захуром і дорослими доньками — Мірабеллою та Арабеллою Захур.

Раніше також колишня співачка, дружина футболіста і дизайнерка Вікторія Бекхем висловилася про конфлікт зі своїм сином Брукліном Пельтц Бекхем.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Крістіна Орбакайте Крістіна Орбакайте — радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала допис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше допис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред