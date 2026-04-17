Орбакайте показала свого батька на рідкісному фото

Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, показала свого батька і колишнього чоловіка Алли Пугачової Миколаса Орбакаса.
Як пишуть російські пропагандисти, актриса вирішила показати свого батька з нагоди його дня народження. Її батькові виповнився 81 рік.
"З днем народження, тату", - написала співачка.
До речі, Миколас виглядає чудово для свого віку.
Крістіна Орбакайте про війну в Україні
Крістіна Орбакайте, яка проживає в США, у Маямі, намагається уникати прямих заяв про напад терористичної Росії на мирну Україну. У травні 2025 року вона охарактеризувала повномасштабне вторгнення як "події, неприємні для всієї Землі, для нашої країни і для нашої родини", уникаючи використання слова "війна".
Крістіна Орбакайте — радянська та російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала допис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше допис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
