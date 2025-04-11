Дружина телеведучого Решетника попила кави в луці за 525 тисяч гривень

Коротко:
- Яким брендам віддає перевагу дружина телеведучого
- У скільки їй обійшовся образ, не рахуючи прикрас і годинника
Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - Христина Решетник вигуляла дорогущий лук, який складався з люксових брендів. Главред проаналізував дорогі покупки багатодітної мами.
Дружина телеведучого одягла високі чоботи від Gucci, куртку-бомбер від Dolce Gabbana, сумку від Louis Vuitton, трикотажний топ від Prada і окуляри від цього ж бренду. Фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
У пості вона поміркувала про те, якою має бути демографічна ситуація в Україні.
Загалом вартість лука склала близько 523 000 гривень, не рахуючи годинників і прикрас.
Так, куртка Решетник на офіційному сайті бренду коштує 5 175 тисяч євро(242 000 гривень). Вона сама відповіла на запитання підписниці, якого бренду куртка.
До речі, курточка пошита не з веганської чи штучної, а зі шкіри овчини.
Сумка дружини телеведучого на люкс-платформі Farfetch коштує 4 000 доларів(166 000 гривень).
Топ, який вигуляла Христина Решетник - це кашемір від бренду Prada.
Вартість топа становить 1550 євро(73 000 гривень).
Окуляри Христини Решетник коштують 370 євро(17 000 гривень).
Взуття блогерки також належить до люксового бренду Gucci - якщо придивитися, то на одному з фото можна розгледіти логотип бренду.
Чоботи вже важко знайти в продажу на офіційних сайтах, але така пара є в Арабських Еміратах.
Вартість чобіт становить 2233 дирхам(25 000 гривень).
Також на багатодітній матері був одягнений годинник і прикраси, які Главред не включав у вартість усього образу. Напевно сума була б набагато більшою.
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Раніше Главред писав про те, що Христина Решетник вже отримала порцію гніву від українців, коли похвалилася поїздкою на концерт співачки Адель.
Раніше Решетник також повідомила про те, що вони з чоловіком-телеведучим купили будинок. Христина відповідала на запитання шанувальників і уточнила, що зараз із чоловіком займаються будівництвом.
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