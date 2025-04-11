Дружина телеведучого Решетника попила кави в луці за 525 тисяч гривень

Христина Решетник вийшла насолоджуватися сонцем і кавою, а також своїм новим образом.

https://glavred.net/starnews/zhena-televedushchego-reshetnika-popila-kofe-v-luke-za-525-tysyach-griven-10655222.html Посилання скопійоване

Христина Решетник та її "важколюксовий" образ / Колаж Главред, фото Instagram/kristina_reshetnik, Farfetch

Коротко:

Яким брендам віддає перевагу дружина телеведучого

У скільки їй обійшовся образ, не рахуючи прикрас і годинника

Дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника - Христина Решетник вигуляла дорогущий лук, який складався з люксових брендів. Главред проаналізував дорогі покупки багатодітної мами.

Дружина телеведучого одягла високі чоботи від Gucci, куртку-бомбер від Dolce Gabbana, сумку від Louis Vuitton, трикотажний топ від Prada і окуляри від цього ж бренду. Фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

У пості вона поміркувала про те, якою має бути демографічна ситуація в Україні.

Загалом вартість лука склала близько 523 000 гривень, не рахуючи годинників і прикрас.

Так, куртка Решетник на офіційному сайті бренду коштує 5 175 тисяч євро(242 000 гривень). Вона сама відповіла на запитання підписниці, якого бренду куртка.

Фото dolcegabbana.com, Instagram/kristina_reshetnik

Христина Решетник вийшла на каву / Фото Instagram/kristina_reshetnik

До речі, курточка пошита не з веганської чи штучної, а зі шкіри овчини.

Сумка дружини телеведучого на люкс-платформі Farfetch коштує 4 000 доларів(166 000 гривень).

Сумка за 4 тисячі доларів / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Сумка за 4 тисячі доларів / Фото Farfetch

Топ, який вигуляла Христина Решетник - це кашемір від бренду Prada.

Топ від Prada, вартістю майже 73 000 гривень / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Топ Prada / Фото prada.com

Вартість топа становить 1550 євро(73 000 гривень).

Окуляри від італійського бренду / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Окуляри Христини Решетник коштують 370 євро(17 000 гривень).

Окуляри Prada за 17 тисяч / Фото prada.com

Взуття блогерки також належить до люксового бренду Gucci - якщо придивитися, то на одному з фото можна розгледіти логотип бренду.

Чоботи Христини Решетник від Chanel/ Фото

Чоботи вже важко знайти в продажу на офіційних сайтах, але така пара є в Арабських Еміратах.

Чоботи від Chanel

Вартість чобіт становить 2233 дирхам(25 000 гривень).

Також на багатодітній матері був одягнений годинник і прикраси, які Главред не включав у вартість усього образу. Напевно сума була б набагато більшою.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Христина Решетник вже отримала порцію гніву від українців, коли похвалилася поїздкою на концерт співачки Адель.

Раніше Решетник також повідомила про те, що вони з чоловіком-телеведучим купили будинок. Христина відповідала на запитання шанувальників і уточнила, що зараз із чоловіком займаються будівництвом.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред