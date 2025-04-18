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Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Олена Кюпелі
18 квітня 2025, 22:12
664
Посіпака терориста Путіна Боярський упав із висоти і був госпіталізований у лікарню.
Михайло Боярський
Михайло Боярський впав з висоти / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

  • Звідки "полетів" путініст Боярський
  • Який діагноз йому поставили

Затятий путініст російський актор і співак Михайло Боярський, який у захваті від кривавого вторгнення Росії в Україну, розбився, впавши з висоти під час вистави.

Як пише пропагандистський телеграм-канал Mash, Боярського госпіталізували одразу після того, як він упав на виставі в Пітері.

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Мушкетер уже не той
Мушкетер уже не той / Фото Instagram/boyarskiy_official

Пропагандисти повідомляють, що він оступився на сцені і впав із триметрової висоти на спину під час постановки "Ромео і Джульєтта" 14 квітня.

Мушкетер уже не той
Мушкетер уже не той / Фото Instagram/boyarskiy_official

РосЗМІ також пишуть, що Боярського з театру відвезли в лікарню з переломами ребер і забоями. Крім того, стало відомо, що в нових виставах старий Д'Артаньян поки що не з'явиться - наприклад, пресслужба театру імені Ленсовєта заявила, що в наступній постановці за Шекспіром прозвучить тільки його записаний голос.

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Зазначимо, Михайло Боярський вирішив прокоментувати масову втечу російських артистів із країни-терориста Росії. Боярський зізнався, що сам би не поїхав із країни, тому на еміграцію колег він намагається не звертати уваги.

А також Михайло Боярський, який нещодавно вирішив завершити кар'єру, може страждати від серйозного захворювання. Лікар Юрій Серебрянський заявив, що 73-річний артист у молодості не був прихильником здорового способу життя. Це і стало причиною його погано самопочуття.

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Хто такий Михайло Боярський?

Михайло Боярський - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування і дубляжу, співак і музикант; народний артист РРФСР (1990).
У серпні 2015 року СБУ внесла Боярського до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. 19 жовтня 2022 року внесений до санкційних списків України проти осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, окупацію території України".
3 лютого 2023 року внесений до санкційного списку Канади як "причетний до поширення російської дезінформації та пропаганди".

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