Пугачова заспівала з українцями: Росія б'ється в істериці

Російська співачка Алла Пугачова несподівано заспівала після тривалої паузи.

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Алла Пугачова заспівала вперше за довгий час / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

З ким заспівала Алла Пугачова

Що пишуть у РФ

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з країни-окупанта жити до Ізраїлю, заспівала вперше за довгий час.

Так, Пугачова показалася з одеським шансоньє Феліксом Шиндером. Українець був гостем на святі весни, яке нещодавно організувала Пугачова у своєму маєтку на Кіпрі. Відео з'явилося на сторінці в Instagram.

відео дня

На відео Алла Борисівна поводиться дуже розкуто і розслаблено, підспівує музикантам і веселиться в їхній компанії. "Я собі співаю", - протягнула співачка.

"Зустрічати найдостойніших людей - це фарт. Маю щастя поспівати для Алли Борисівни Пугачової", - підписав відео Фелікс.

Тим часом, на болотах з цього приводу відбулася справжня істерика. "Була росіянкою, а стала єврейкою", "Жертва пропаганди", "Живе собі, ніби нічого не відбувається", "Ось тепер співає на призьбі - там тільки їй і місце", - пишуть оскаженілі росіяни.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Тим часом, виступ артистки з одеським шансоньє дуже припав до душі українцям. Вони написали безліч захоплених коментарів на підтримку несподіваного дуету.

Українці підтримали Пугачову / Скріншот

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Максим Галкін порадував шанувальників свіжимфото Алли Пугачової. На фото Пугачова позує в кріслі на тлі басейну і пальм у костюмі жовтого кольору. Також співачка доповнила образ беретом і сонцезахисними окулярами.

А також нещодавно Алла Пугачова вирушила в ресторан, але там потрапила в неприємну ситуацію. Як заявив ізраїльський політик Яків Кедмі, Примадонну не прийняли в ресторані через те, що не було вільного столика і вона вступила в перепалку з офіціанткою.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

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