"Вона може послати": Лоліта висловилася про злодійські плани Алли Пугачової

Мілявська прокоментувала заяву про замах Примадонни на російського чиновника.

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Алла Пугачова замах - Лоліта Мілявська висловилася про Примадонну / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna, instagram.com/lolitamilyavskaya

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Пугачовій приписують підготовку замаху на громадського діяча Бородіна

Лоліта висловилася про "злочин" жінки, яка співає

Пропагандистські росЗМІ вигадали про Аллу Пугачову чергову фантастичну плітку: дрібний чинуша Бородін почав на публіці розпорошуватися, мовляв, через особисту неприязнь (він був ініціатором позбавлення Примадонни всіх нагород і звань та надання їй статусу іноагента) співачка "замовила" його вбивство - йому та його сім'ї надходять погрози, тому він готується подати на артистку заяву за звинуваченням у підготовці замаху.

І поки Пугачова з сім'єю живуть своє найкраще життя на Кіпрі та ігнорують недолугі чутки, на арену вийшла зрадниця Лоліта Мілявська, яка через повальне скасування концертів змушена шукати слави у будь-який доступний спосіб. Тому вона висловила свою думку щодо "злочину" Алли Борисівни, щоб попіаритися за рахунок більш успішної колеги.

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Так Лоліта зазначила, що не вірить у "злодійські плани" Примадонни проти громадського діяча Бородіна, та вважає його заяви про "злочин" Пугачової невдалим жартом. "Вона може послати докучливих людей, як і всі ми. Бородін красивий і сильний чоловік, пенсіонерка в 75 років навряд чи покладе на нього око. Може, він пожартував? Адже скоро 1 квітня", - поміркувала Мілявська.

Хто така Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Алла Пугачова - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний із кримінальним світом, у якому в артистки були покровителі.

Також стало відомо, що діти Алли Пугачової та Максима Галкіна, 11-річні двійнята Гаррі та Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я возз'єднується лише кілька разів на рік.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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