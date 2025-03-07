На Пугачову накинулася російська журналістка: співачка красиво послала її

Їх не збентежило, що поруч із Примадонною перебувала дитина - син Пугачової та Галкіна.

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Алла Пугачова відбилася від російських журналістів / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/alla_orfey

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Що журналістка зробила Пугачовій

Як співачка відреагувала

Російські пропагандистські телеграм-канали опублікували відео, де нібито російська журналістка провокує Аллу Пугачову, тицяє їй камеру в обличчя і всіляко намагається вивести жінку з себе.

На відео видно фрагменти відео, де хтось ставить запитання Пугачовій, а потім уривки зйомки, де Пугачова намагається "відбитися" від настирливої журналістки. При цьому, у відео вирізано те, що саме говорить нахабна росіянка, але показано, як реагує на неї Пугачова.

відео дня

Так, в один із моментів, Пугачова намагається відштовхнути камеру від свого обличчя, а пізніше говорить невідомій жінці все, що думає про неї.

На запитання про те, чи не збирається Пугачова повертатися на батьківщину, вона досить правдиво і вільно говорить: "Ви тупі й нахабні, куди там повертатися".

Також вона додала, що їй подобається на Лімасолі і вона не збирається повертатися.

Ще в один із моментів, поки росіянка переслідує Примадонну, та погрожує викликати поліцію. "Ти нахаба", - каже вона.

До слова, росіянку не збентежило те, що поруч з Аллою Пугачовою перебувала дитина - Гаррі Галкін.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Максим Галкін прилетів до Алли Пугачової на Кіпр, і пара прогулялася набережною Молос у Лімассолі, тримаючись за руки. На знімку Галкін з'явився в коричневому кардигані та вільних штанах, а Примадонна - у спортивному костюмі та білій кепці.

А також Ігор Наджієв, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, прокоментував новини про те, що в російських співаків Ігоря Талькова та Алли Пугачової був роман.

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Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

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