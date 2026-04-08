"Були ревнощі": син Довженка відреагував на стосунки батька з різницею у 20 років

Івану Довженку було нелегко пережити розлучення батьків.

Іван Довженко — наречений В'ячеслава Довженка

Відомий український актор і зірка проектів "Кава з кардамоном" та "Мавка. Справжній міф" Іван Довженко відверто розповів про реакцію на розлучення і нові стосунки свого знаменитого батька в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами актора, він важко переживав крах шлюбу батьків. Іван зізнався, що цей досвід змусив його подорослішати раніше за однолітків.

"Були ревнощі, звичайно, були. Тобто ці підліткові ревнощі, нерозуміння: чому це так і що відбувається. А потім ти вже все розумієш. І, напевно, через розлучення батьків я раніше подорослішав", — поділився Довженко.

Також знаменитість публічно прокоментував нові стосунки батька, які вже наробили галасу в мережі через 20-річну різницю у віці. Актор розповів, що вже познайомився з молодою нареченою В'ячеслава Довженка і налагодив з нею стосунки. Також він зазначив, що підтримує спілкування і з новим обранцем своєї матері.

"З вітчимом вже більш-менш налагодилися стосунки, а ось з обраницею тата познайомилися відносно недавно. Я в чудових стосунках із Сашею і в чудових стосунках зі Світланою. Я бачу, що мої батьки раді, що вони щасливі — і я щасливий. Це найголовніше. У мене немає образ ні на кого. Тільки любов і людяність", — заявив Іван Довженко.

Про особу: В'ячеслав Довженко В'ячеслав Довженко — український актор театру та кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в категорії за найкращу чоловічу роль, повідомляє Вікіпедія. З 2011 року працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

