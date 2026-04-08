"Були ревнощі": син Довженка відреагував на стосунки батька з різницею у 20 років

Відомий український актор і зірка проектів "Кава з кардамоном" та "Мавка. Справжній міф" Іван Довженко відверто розповів про реакцію на розлучення і нові стосунки свого знаменитого батька в інтерв'ю Аліні Доротюк.
За словами актора, він важко переживав крах шлюбу батьків. Іван зізнався, що цей досвід змусив його подорослішати раніше за однолітків.
"Були ревнощі, звичайно, були. Тобто ці підліткові ревнощі, нерозуміння: чому це так і що відбувається. А потім ти вже все розумієш. І, напевно, через розлучення батьків я раніше подорослішав", — поділився Довженко.
Також знаменитість публічно прокоментував нові стосунки батька, які вже наробили галасу в мережі через 20-річну різницю у віці. Актор розповів, що вже познайомився з молодою нареченою В'ячеслава Довженка і налагодив з нею стосунки. Також він зазначив, що підтримує спілкування і з новим обранцем своєї матері.
"З вітчимом вже більш-менш налагодилися стосунки, а ось з обраницею тата познайомилися відносно недавно. Я в чудових стосунках із Сашею і в чудових стосунках зі Світланою. Я бачу, що мої батьки раді, що вони щасливі — і я щасливий. Це найголовніше. У мене немає образ ні на кого. Тільки любов і людяність", — заявив Іван Довженко.
Раніше Главред повідомляв, що в недавньому інтерв'ю український виконавець Девід Аксельрод поділився подробицями стосунків зі своєю дружиною, продюсеркою Оленою Мозговою. За словами співака, дружина не радиться з ним, коли вирішує поділитися подробицями особистого життя.
Також Настю Каменських вкотре викрили у небажанні відмовлятися від російської мови під час спілкування з фанатами за кордоном. Інцидент повторився на недавньому концерті, де співачка не тільки вела програму російською, а й дозволила собі дорікнути аудиторії.
- "Потрібно запам'ятати": Lida Lee зізналася, у чому секрет її стосунків із Салемом
- "Мама Уенздей" Кетрін Зета-Джонс показала яскраву вишиванку
- Знищити: Тарас Тополя погрожує журналістці за опубліковане інтерв'ю
Про особу: В'ячеслав Довженко
В'ячеслав Довженко — український актор театру та кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в категорії за найкращу чоловічу роль, повідомляє Вікіпедія. З 2011 року працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.
