Бахнув об сцену: переможець Євробачення 2024 розбив кришталевий кубок під час виступу

Співак Nemo так радів перемозі на Євробаченні, що розбив статуетку об сцену.

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Євробачення 2024 переможець розбив кубок / Колаж Главред, фото скріншот із відео, eurovision.tv

У шведському місті Мальме відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення.

За результатами журі та телеглядачів переможцем Євробачення 2024 стала Швейцарія.

Так, переможцем Євробачення-2024 став співак Nemo, який виконав пісню The Code.

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Він отримав 591 бал - максимум балів за результатами голосування глядачів (226 балів) і національних журі конкурсу (365 балів).

Після переможного виступу співак так радів, що вдарив кришталевим мікрофоном, який дарують переможцю Євробачення, об сцену.

Кубок переможця не витримав і розбився просто на сцені.

Кубок переможця Євробачення збирали по частинах / скріншот

Дивіться відео, як переможець Євробачення розбив кубок об сцену:

Кубок переможця Євробачення розбився / скріншот

Фінал Євробачення 2024 - що важливо знати

Стало відомо, кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2024. Схоже, навіть українські єврофани не очікували такого рішення від Національного журі.

Також читайте, як голосували за Україну на Євробаченні та яке місце посіли.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

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