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Вибухнула просто на сцені: учасниця Євробачення 2025 потрапила в небезпеку

Еліна Чигис
20 травня 2025, 09:16
204
Артистці пощастило, і вона не постраждала.
Еріка Вікман
Еріка Вікман - неприємність на Євробаченні 2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Еріка Вікман

Ви дізнаєтеся:

  • Виступ Еріки Вікман мало не зірвався
  • Що трапилося на сцені

Представниця Фінляндії на Євробаченні 2025 - співачка Еріка Вікман - під час гранд-фіналу-шоу потрапила в небезпечну ситуацію на сцені.

Як стало відомо, під час виконання своєї пісні "Ich komme", артистка піднялася на декорацію у формі великого мікрофона, яка була прикріплена високо над сценою. Планувалося, що з конструкції мали з'являтися спецефекти, але стався збій і все вибухнуло раніше.

Все ж Вікман не постраждала, а обійшлася переляком і з упевненістю продовжила виступ. Але глядачі ділилися в Мережі, що вибух був значним.

Дивіться відео, як Еріка Вікман мало не постраждала:

Виступ Еріки Вікман
Виступ Еріки Вікман / фото: скрін t.me/glavredinfo

В офіційне відео та в пряму трансляцію цей момент не потрапив, оскільки режисери зреагували моментально, тож майже ніхто не підозрював про те, що трапилося. Нагадаємо, Еріка посіла на конкурсі 11 місце.

Дивіться відео виступу Еріки Вікман:

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Євробачення 2025 - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".

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