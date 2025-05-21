Шведи на Євробаченні 2025 "вкрали" пісню у Зіброва: смішний збіг

Коротко:
- На яку легендарну пісню "замахнулися" шведи
- Який трек нагадала пісня Євробачення 2025
Минулого тижня відгриміло Євробачення 2025, за яким стежили мільйони телеглядачів по всьому світу.
Україну на ньому представляв гурт Ziferblat, який дуже гідно виступив у гранд-фіналі, принісши Україні 9 місце. Артисти виклалися на повну і відмінно заявили про себе на весь світ.
Редакції Главред сподобалися багато пісень із гранд-фіналу, а одна запала в душі особливо, адже вона нагадала когось рідного і близького українському глядачеві.
Так, пісня гурту KAJ зі Швеції "Bara Bada Bastu", який, до речі, посів четверте місце і прославився своїм виступом в імпровізованій сауні, схожа за мелодією та ритмікою на пісню українського легендарного артиста Павла Зіброва "С днем рождения".
@songforgotten22#зібров#україна??#українськийтікток#деньрождения#перемогаукраїни#українатоп♬ оригінальний звук - Українські хіти
Приспів "хай лунають тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості" дуже нагадує приспів "Bara badu bastu".
@eurovisionflare SAUNA!!! ?? (KAJ "Bara badu bastu") #eurovisionflare#eurovision2025#eurovision#esc#sweden#sverige#melfest#mello#melodifestivalen#kaj#barabadubastu#fyp#foryou#viral#trending#xyzbca♬ Bara Bada Bastu - KAJ
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.
А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".
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