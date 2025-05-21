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Шведи на Євробаченні 2025 "вкрали" пісню у Зіброва: смішний збіг

Олена Кюпелі
21 травня 2025, 10:31
2002
Песня Павла Зиброва "День Народження" оказалась очень похожей на песню шведов.
Павло Зібров і гурт KAJ
Павло Зібров і гурт KAJ / Колаж Главред, фото скріншот YouTube

Коротко:

  • На яку легендарну пісню "замахнулися" шведи
  • Який трек нагадала пісня Євробачення 2025

Минулого тижня відгриміло Євробачення 2025, за яким стежили мільйони телеглядачів по всьому світу.

Україну на ньому представляв гурт Ziferblat, який дуже гідно виступив у гранд-фіналі, принісши Україні 9 місце. Артисти виклалися на повну і відмінно заявили про себе на весь світ.

відео дня
Шведи та Павло Зібров - запорука гарного настрою
Шведи і Павло Зібров - запорука гарного настрою / Скриншот відео

Редакції Главред сподобалися багато пісень із гранд-фіналу, а одна запала в душі особливо, адже вона нагадала когось рідного і близького українському глядачеві.

Шведи та Павло Зібров - запорука гарного настрою
Шведи і Павло Зібров - запорука гарного настрою / Скриншот відео

Так, пісня гурту KAJ зі Швеції "Bara Bada Bastu", який, до речі, посів четверте місце і прославився своїм виступом в імпровізованій сауні, схожа за мелодією та ритмікою на пісню українського легендарного артиста Павла Зіброва "С днем рождения".

Приспів "хай лунають тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості" дуже нагадує приспів "Bara badu bastu".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".

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