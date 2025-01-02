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Сергій Притула показав рідкісне фото зі своїм старшим сином-копією - деталі

Еліна Чигис
2 січня 2025, 13:19
84
Сергій Притула потішив шанувальників новим знімком.
Сергей Притула
Сергій Притула провів час зі старшим сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Сергій Притула

Читайте детально:

  • Сергій Притула привітав усіх із Новим роком
  • Волонтер показався із сином у новорічних луках

Український ведучий і волонтер Сергій Притула засвітився разом зі своїм сином Дмитром від першого шлюбу.

На своїй сторінці в соцмережах Притула опублікував відео, в якому з сином привітав усіх із Новим роком.

відео дня

Зазначимо, Сергій не часто показує свого старшого сина і важко не помітити, як виріс 16-річний Дмитро. Відео хлопці зняли у светрах із новорічними принтами на тлі ялинки.

"Нехай 2025 рік принесе у ваші родини багато хороших новин! Щоб усі наші воїни були зі щитом! Щоб було з чого донатити! Не сваріться і любіть одне одного! Нехай здоров'я буде таким, щоб ви забули дорогу в аптеку! З Новим роком! Нехай принесе перемогу!" - сказали Сергій і Дмитро.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Лоліта Мілявська похвалилася подарунками від російських фанатів. Співачка також зазначила, що вирушає на відпочинок до моря.

А також путініст Філіп Кіркоров зізнався, що його донька Алла-Вікторія має складний характер і часто "робить нерви" всім. Співак не в захваті від поведінки доньки, але він все ж намагається привчати її до праці.

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Хто такий Сергій Притула?

Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

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