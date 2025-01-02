Сергій Притула показав рідкісне фото зі своїм старшим сином-копією - деталі

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- Сергій Притула привітав усіх із Новим роком
- Волонтер показався із сином у новорічних луках
Український ведучий і волонтер Сергій Притула засвітився разом зі своїм сином Дмитром від першого шлюбу.
На своїй сторінці в соцмережах Притула опублікував відео, в якому з сином привітав усіх із Новим роком.
Зазначимо, Сергій не часто показує свого старшого сина і важко не помітити, як виріс 16-річний Дмитро. Відео хлопці зняли у светрах із новорічними принтами на тлі ялинки.
"Нехай 2025 рік принесе у ваші родини багато хороших новин! Щоб усі наші воїни були зі щитом! Щоб було з чого донатити! Не сваріться і любіть одне одного! Нехай здоров'я буде таким, щоб ви забули дорогу в аптеку! З Новим роком! Нехай принесе перемогу!" - сказали Сергій і Дмитро.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця Лоліта Мілявська похвалилася подарунками від російських фанатів. Співачка також зазначила, що вирушає на відпочинок до моря.
А також путініст Філіп Кіркоров зізнався, що його донька Алла-Вікторія має складний характер і часто "робить нерви" всім. Співак не в захваті від поведінки доньки, але він все ж намагається привчати її до праці.
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Хто такий Сергій Притула?
Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".
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