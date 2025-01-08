Найгірше попереду: у жахливій пожежі США горять будинки найпопулярніших зірок

Страшна лісова пожежа стає дедалі сильнішою і підкрадається все ближче до житлових будинків.

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Голлівудські зірки постраждали від пожеж / Колаж Главред, фото Pixabay, X/James Woods

Ви дізнаєтеся:

Що трапилося в Лос-Анджелесі

Хто постраждав

Масштабна лісова пожежа, спричинена сильним вітром, охопила схил пагорба Лос-Анджелеса, усіяний будинками знаменитостей. Оголошено надзвичайний стан.

Як повідомляє британський таблоїд The Daily Mail, величезна пожежа в Пасифік-Палісейдс змусила евакуюватися десятки тисяч людей, дехто з яких покинув свої машини та біг пішки в безпечне місце заблокованими дорогами.

відео дня

Пожежники, які борються з вогнем, що охоплює близько п'яти футбольних полів за хвилину, попередили, що в них закінчуються вода і припаси, оскільки попередження про евакуацію поширилися на Малібу і Калабасас.

Жителів попередили, що найгірше ще попереду, оскільки лісова пожежа, що вирує, з надзвичайною швидкістю знищує понад 2900 акрів землі Лос-Анджелеса. Щонайменше 30 000 жителів тепер перебувають під обов'язковим приписом про евакуацію, а ще більшій кількості мешканців попередили, що вони мають бути готовими залишити свої домівки після того, як пожежа, що спалахнула у передгір'ях біля каньйону Ітон, зросла до 1000 акрів всього за шість годин з моменту її початку.

Вогонь також підібрався до найбільшого художнього музею Каліфорнії і загалом на західному узбережжі США - Getty.

WATCH: The Getty Villa is currently on fire as the Pacific Palisades fire spreads to over 1,200 acres. pic.twitter.com/ShIgIOvIm0 - Alertas Climáticos ?? (@alertasdoclima) 8 січня 2025 року .

Які зірки живуть у Лос-Анджелесі

За даними Тhe Hollywood Reporter, постраждали і знаменитості. Серед мешканців, які вважають цей район своєю домівкою, - Дженніфер Еністон, Бредлі Купер, Юджин Леві, Том Генкс і Ріта Вілсон, Різ Візерспун, Адам Сендлер, Майкл Кітон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Енн Сарнофф, Керол Ломбардіні, Алан Бергман, Кетлін Кеннеді, Стів Гуттенберг і Джеймс Вудс.

Так, у вівторок прем'єру останнього фільму Дженніфер Лопес "Нестримний" скасували через "побоювання щодо безпеки у зв'язку з підвищеною вітровою активністю і спалахами пожеж".

Тим часом Amazon MGM Studios і Universal Pictures заявили у вівторок, що вони скасовують свої прем'єрні заходи, заплановані на цю ніч.

Universal планувала прем'єру "Людини-вовка" з Джулією Гарнер і Крістофером Ебботом у головних ролях у китайському театрі TCL у Голлівуді.

Усім чудовим людям, які зв'язалися з нами, спасибі за те, що так турбуєтесь. Просто повідомляю, що ми змогли успішно евакуюватися. Наразі я не знаю, чи наш будинок ще стоїть, але, на жаль, будинки на нашій маленькій вулиці не стоять. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg - Джеймс Вудс (@RealJamesWoods) 7 січня 2025 року

"Сьогоднішня прем'єра "Людини-вовка" скасована через чутливість до погіршення погодної ситуації в Лос-Анджелесі та пов'язаної з цим евакуації", - заявила компанія.

Netflix відклав захід для своєї претендентки на "Оскара" Емілії Перес "через зайву обережність через сильні вітри і пожежі, які наразі зачіпають район Лос-Анджелеса".

Зірка Карла Софія Гаскон і композитори/автори пісень Клеман Дюколь і Камілла мали бути присутніми на заході, що мав відбутися в Grandmaster Recorders у Лос-Анджелесі.

А Sony Pictures Classics скасувала показ "Я все ще тут", на якому Гільєрмо дель Торо мав провести сесію запитань і відповідей із бразильським режисером Волтером Саллесом і володаркою "Золотого глобуса" Фернандою Торрес. Дель Торо був евакуйований зі свого будинку.

Повідомляється, що Голлівудський актор Бен Аффлек під'їхав до зони пожеж, щоб подивитися що відбувається.

Два будинки від нас... pic.twitter.com/5lx6kMqdmN - James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

Голлівудські актори Юджин Леві та Джеймс Вудс евакуювалися зі своїх маєтків у Лос-Анджелесі через бурхливу лісову пожежу.

Леві в бесіді з Los Angeles Times розповів, що потрапив у пастку в заторі серед інших мешканців, які намагалися покинути район Пасифік Палісейдс.

"Дим виглядав досить чорним та інтенсивним над каньйоном Темескал", - сказав 78-річний Леві, відомий за роллю у фільмі "Американський пиріг". Він додав, що полум'я не бачив, але дим був дуже темним.

Наша палуба три хвилини тому. pic.twitter.com/KpZDELpN8L - James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025

77-річний Вудс повідомив у соцмережі X (Twitter - авт.), що покинув свій маєток, і виклав відео, на якому видно, як вогонь наближається до його власності.

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Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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