Родич режисера "Сватів" вирушив убивати всіх українців

Окупант Едуард Радзюкевич розповів про те, що в Україні робить його племінник.

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Едуард Радзюкевич теж збирається воювати / Колаж Главред, Фото kino-teatr.ru

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Про що розповів російський окупант

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Російський актор і режисер Едуард Радзюкевич, який причетний також до українського серіалу "Свати" повідомив про те, що його племінник вбиває українців.

Про це він розповів російським пропагандистським ЗМІ. Зокрема, російського окупанта запитали про те, чи святкуватиме він свій день народження. На що Радзюкевич відповів, що не буде, адже у його племінник якраз у цей час вбиває українців.

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Путініст Радзюкевич розповів про племінника/Фото kino-teatr.ru

"Я довго розмірковував і дійшов висновку, що ніяк не буду відзначати. З кількох причин. Якщо вже відзначати, то треба всіх запрошувати, всіх рідних, близьких і знайомих, кого хочу бачити. Але я щось подумав, зараз все-таки війна. У мене племінник воює, і тому я все звів до мінімуму. Зараз час такий, що, мені здається, не варто цього робити, якісь широкі відзначення, гулянки. Коли все пройде, закінчиться, тоді вже згадаємо про широкі ювілеї. Зараз поки що не варто цього робити. Дуже скромно, все по-домашньому", - розповідає окупант.

Окупант і терорист Радзюкевич знайомий українцям, оскільки скетч-шоу "6 кадрів" часто транслювали і на українському телебаченні. Він також працював у проєкті "Свати" і був особисто знайомий із Володимиром Зеленським. Однак після вторгнення Росії в Україну, він почав ображати українського президента і підтримувати знищення України Росією. Ба більше, той називав главу держави "фашистом".

Сам Радзюкевич боягузливо відсиджується, посилаючись на своє здоров'я.

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