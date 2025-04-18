Популярний український актор стане новим героєм "Холостяка"

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Український телеканал СТБ оголосив нового героя популярного телевізійного проєкту "Холостяк".
Як повідомляє пресслужба проєкту ним стане популярний український актор Тарас Цимбалюк.
"Тарас Цимбалюк - найбажаніший актор країни. Його ролі стають культовими і підкорюються Netflix. Він сказав сотні слів кохання в кіно, але цієї осені вперше не гратиме почуття на екрані. Тепер він шукає ту єдину, якій зізнається в житті", - повідомляють на каналі.
Крім того, на каналі повідомили, що почався кастинг тепер на "ту саму", яка стане вірним партнером Цимбалюку.
Новиною актор поділився також на своїй сторінці в Instagram.
На каналі також повідомили, що на каналі отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, щоб це був саме він.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Тарас Цимбалюк показав Світлану Готочкіну, яка тримає коробочку з обручкою. Фанати вже приготувалися вітати Цимбалюка з третіми заручинами, але поспішили. Весіллям із Готочкіною в актора поки що й не пахне, а ось зганьбитися перед обраницею актор примудрився.
А також український актор Тарас Цимбалюк відписався від своєї дівчини Світлани в соцмережах, а також вона публічно не привітала його з днем народження. А ось минулого року дівчина присвятила пост своєму коханому.
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Хто такий Роман Цимбалюк?
Роман Цимбалюк - український журналіст, автор популярного YouTube-каналу. Колишній власний кореспондент агентства УНІАН у Росії. З 2017 по 2022 рік - останній український кореспондент, акредитований при МЗС Росії на постійній основі. Відомий жорсткими і прямими запитаннями до російських політиків, зокрема до Володимира Путіна.
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