Популярний український актор стане новим героєм "Холостяка"

Тепер фанатки Тараса Цимбалюка можуть буквально "доторкнутися" до свого ідола.

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Тарас Цимбалюк - новий Холостяк / Колаж Главред, Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

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Хто став новим Холостяком

Що про це говорить сам головний герой

Український телеканал СТБ оголосив нового героя популярного телевізійного проєкту "Холостяк".

Як повідомляє пресслужба проєкту ним стане популярний український актор Тарас Цимбалюк.

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"Тарас Цимбалюк - найбажаніший актор країни. Його ролі стають культовими і підкорюються Netflix. Він сказав сотні слів кохання в кіно, але цієї осені вперше не гратиме почуття на екрані. Тепер він шукає ту єдину, якій зізнається в житті", - повідомляють на каналі.

Тарас Цимбалюк став новим холостяком / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Крім того, на каналі повідомили, що почався кастинг тепер на "ту саму", яка стане вірним партнером Цимбалюку.

Тарас Цимбалюк - новий герой Холостяка / Фото СТБ

Новиною актор поділився також на своїй сторінці в Instagram.

На каналі також повідомили, що на каналі отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, щоб це був саме він.

Тарас Цимбалюк став новим холостяком / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Тарас Цимбалюк показав Світлану Готочкіну, яка тримає коробочку з обручкою. Фанати вже приготувалися вітати Цимбалюка з третіми заручинами, але поспішили. Весіллям із Готочкіною в актора поки що й не пахне, а ось зганьбитися перед обраницею актор примудрився.

А також український актор Тарас Цимбалюк відписався від своєї дівчини Світлани в соцмережах, а також вона публічно не привітала його з днем народження. А ось минулого року дівчина присвятила пост своєму коханому.

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Хто такий Роман Цимбалюк? Роман Цимбалюк - український журналіст, автор популярного YouTube-каналу. Колишній власний кореспондент агентства УНІАН у Росії. З 2017 по 2022 рік - останній український кореспондент, акредитований при МЗС Росії на постійній основі. Відомий жорсткими і прямими запитаннями до російських політиків, зокрема до Володимира Путіна.

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