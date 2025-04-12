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"Стремно йти до лікаря": Цимбалюк назвав свій діагноз

Олена Кюпелі
12 квітня 2025, 13:33оновлено 12 квітня, 14:41
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Тарас Цимбалюк розповів, як сходив до кардіолога і дізнався діагноз.
Тарас Цимбалюк показав своє тіло
Тарас Цимбалюк поділився діагнозом / Колаж Главред, фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Коротко:

  • Чому занепокоївся актор
  • Що йому сказав лікар

Український актор Тарас Цимбалюк поскаржився на деякі проблеми зі здоров'ям, якими він вирішив поділиться зі своїми підписниками.

На своїй сторінці в Instagram, артист написав про те, що у нього виникли питання до роботи свого серця.

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І незважаючи на те, що проблема спочатку здавалася серйозною, лікар заспокоїв популярного актора і поставив діагноз екстрасистолія, який є доброякісним.

Тарас Цимбалюк поділився діагнозом
Тарас Цимбалюк поділився діагнозом / Фото Instagram/ taras.tsymbaliuk

"Завжди стрьомно йти до лікарів, коли виникають якісь траблі зі здоров'ям. У мене були якісь підозрілі негаразди з серцем. Я себе дуже накрутив... Пішов до лікаря, точніше відразу до кількох. У мене була аритмія. Точніше - екстрасистолія. Трохи нерви, трохи нестача електролітів, трохи графік... Я був у третього кардіолога, який сказав, що ти можеш тренуватися, мотор у порядку, просто потрібно більше бадів, лужної води, відновлення та в міру спорт", - поділився актор.

Тарас Цимбалюк поділився діагнозом
Тарас Цимбалюк поділився діагнозом / Фото Instagram/ taras.tsymbaliuk

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Тарас Цимбалюк показав Світлану Готочкіну, яка тримає коробочку з обручкою. Фанати вже приготувалися вітати Цимбалюка з третіми заручинами, але поспішили. Весіллям із Готочкіною в актора поки що й не пахне, а ось зганьбитися перед обраницею актор примудрився.

А також український актор Тарас Цимбалюк відписався від своєї дівчини Світлани в соцмережах, а також вона публічно не привітала його з днем народження. А ось минулого року дівчина присвятила пост своєму коханому.

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