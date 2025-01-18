Популярний російський ведучий перестав упізнавати рідних

Ви дізнаєтеся:
- Що трапилося з Юрієм Ніколаєвим
- Що викликало деменцію
Популярному російському телеведучомуЮрію Ніколаєву знову стало погано. Усе сталося після того, як популярний у терористичній Росії ведучий зламав стегно.
Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Mash, у Юрія Ніколаєва почалися провали в пам'яті - він став забувати своє ім'я, рідних і місце, в якому перебуває. Напередодні 76-річного шоумена перевели з лікарні до реабілітаційного центру.
Як пишуть пропутінські журналісти, фахівці мають заново навчити Ніколаєва самостійно пересуватися після операції на стегні. "Його лікування ускладнюється провалами в пам'яті, лікарі помітили, що вранці ведучий усіх пам'ятає, а вже надвечір може забути, де перебуває, хто його оточує, і спробувати вийти з палати", - пише канал.
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Як раніше писав Главред, Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували в реанімацію після непритомності. Російські пропагандисти писали, що у нього різко впав тиск - і він втратив свідомість.
Раніше також український відомий ведучий Слава Дьомін розповів, як потрапив у дуже незручну ситуацію після корпоративу. У новому випуску на своєму YouTube-каналі Дьомін поділився, що одного разу після корпоративу, який організовувала одна дівчина, ім'я якої невідоме, почала натякати ведучому на продовження вечора.
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Хто такий Юрій Ніколаєв
Юрій Ніколаєв - радянський і російський телеведучий, народний артист РФ. Найбільш відомий за музичними телепрограмами: "Ранкова пошта", "Ранкова зірка" і "Надбання республіки"
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