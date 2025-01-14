"Багато років у щасливому шлюбі": відома ведуча видала ім'я дружини Пивоварова

Артем Пивоваров воліє не афішувати своє особисте життя.

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Артем Пивоваров - з ким одружений / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров

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Артем Пивоваров приховує свою обраницю

З'явилися чутки про таємний шлюб співака

Український популярний співак Артем Пивоваров часто провокує нові чутки про свою обраницю, адже ніколи відкрито не говорить про особисте, вважаючи за краще робити фокус на своїй творчості.

Все ж українська ведуча Наталя Тур у новому випуску шоу "Тур зірками" зробила припущення, що дівчина Пивоварова - Даша Чередніченко.

Тур заявила, що, можливо, пара разом ще з 2017 року, також Даша довгий час працює в артиста менеджером. А ще ходять чутки, що Пивоваров і Чередниченко перебувають у щасливому шлюбі.

Зазначимо, одного разу Наталя поцікавилася в Артема, що означає каблучка на його безіменному пальці, але співак заявив, що це всього лише аксесуар. Але, якщо уважно подивитися кліп "Моя ніч", то в ньому пара пристрасно цілувалася в кадрі.

Дивіться відео кліпу "Моя ніч":

Поки Пивоваров продовжує тримати інтригу і не розповідає, чи справді він одружений з Чередниченко, але водночас і не спростовує чутки.

Дивіться відео, де Наталя Тур розповіла про особисте життя Артема Пивоварова:

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська, яка приховує особу свого чоловіка і довго мовчала про те, що удочерила двох дітей, поспілкувалася зі своїми фанатами і дала пораду, як бути, якщо в шлюбі трапилася зрада.

А також у родині Валерія Меладзе сталася нова біда. Дочка артиста Софія Меладзе кілька років тому відкрила елітний ресторан Omela в Москві, який радував відвідувачів середземноморською кухнею. Але, виявилося, ресторан довелося закрити.

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Хто такий Артем Пивоваров? Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

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