Поліція викрила схему договірних матчів: Мілевський відреагував на свою 'причетність'

Учасники угрупування залучали відомих зірок спорту для організації договірних матчів, за даними ЗМІ Артем Мілевський проходить свідком у справі.

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Мілевський жорстко відреагував на звинувачення ЗМІ / Колаж Главред, фото: УНІАН, Національна поліція

Коротко:

Поліція викрила масштабну схему договірних матчів, до якої були залучені зірки спорту

Артем Мілевський відреагував на свою нібито причетність до справи

Кіберполіція викрила масштабну злочинну схему договірних матчів у кіберспорті та футболі. 11 грудня правоохоронці провели спецоперацію, припинивши діяльність угруповання, яке маніпулювало результатами спортивних змагань. Як повідомляє Національна поліція України у Telegram, зловмисники організовували договірні матчі в кіберфутболі, кібербаскетболі, настільному тенісі, футболі та баскетболі для отримання незаконних прибутків через букмекерські контори.

"Для розширення свого впливу серед кіберспортсменів, залучення більшої кількості онлайн-вболівальників та грошових ставок організатори заручалися підтримкою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті. Завдяки цьому за онлайн-трансляціями "замовних" матчів в інтернеті могли спостерігати десятки тисяч людей одночасно", - зазначили в поліції.

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Деякі члени угруповання, серед яких колишні спортсмени світового рівня, використовували свої професійні зв’язки для організації "договірних" матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України.

Крім того, у мережі з’явилася інформація про затримання колишнього футболіста Артема Мілевського, однак, за даними "РБК-Україна", екс-футболіст не затриманий і йому не вручали підозру. Фото, що поширюються, були зроблені кілька місяців тому під час обшуків.

Джерела РБК-Україна зазначають, що наразі Мілевський фігурує у справі як свідок.

Завдяки співпраці з правоохоронцями Австралії вдалося отримати інформацію про протиправну діяльність фігурантів у цій країні. Поліцейські встановили, що зловмисники через підкуп, примус, залякування та підбурювання змушували гравців свідомо програвати онлайн-матчі.

"Для тиску на учасників змагань зловмисники використовували різні методи. У деяких випадках залучали раніше судимих за майнові злочини осіб спортивної статури для залякування спортсменів, у тому числі з використанням зброї. Наразі встановлено близько 10 гравців, які постраждали у такий спосіб. Іноді пропонували грошову винагороду за "злив" матчів", - зазначають правоохоронці.

Знаючи результат гри заздалегідь, зловмисники робили ставки на платформах букмекерських контор, зареєстрованих у різних країнах світу, таких як Азія, Європа, Австралія та Америка. За попередніми підрахунками, їхній прибуток міг становити мільйони гривень.

Отримані незаконним шляхом кошти легалізувалися через купівлю та перепродаж елітних автомобілів, нерухомості та інших активів, а фінансові операції проводилися через криптогаманці.

Правоохоронці провели 45 обшуків по всій Україні, включаючи автомобілі та адреси фігурантів і їхніх можливих спільників. Вилучено речові та цифрові докази злочинної діяльності, незважаючи на спроби зловмисників приховати свої гаджети.

Максимальне покарання за зазначеними статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі одному з організаторів "договірних" ігор оголошено підозру в незаконному впливі на результати офіційних спортивних змагань. Слідчі тривають розслідування для виявлення всіх учасників злочинної групи та визначення остаточних розмірів збитків.

У спортивних ЗМІ з'явилась інформація про причетність легендарного ексфутболіста київського "Динамо" та національної збірної України Артема Мілевського до цієї справи. Пізніше сам гравець спростував чутки, опублікувавши відео в Instagram-stories з коментарем.

"В СІЗО "нецензурна лексика". Ну клоуни, "нецензурна лексика". Що ще вигадаєте?".

Фото: скріншот

Він також виклав наступне Instagram-stories, в якому пояснив, що фото, що поширюються в мережі, на яких йдеться про його арешт, були зроблені ще влітку.

Також ексфорвард збірної України опублікував "кружечок" у власному Telegram-каналі, давши короткий коментар із поясненням ситуації:

"Хлопці, усім привіт ще раз. Хочу сказати, що сиджу зараз на кухні і "нецензурна лексика" [шокований] з цих усіх рухів, що відбуваються навколо мене. Просто якийсь "нецензурна лексика", вигадав якусь історію. Я вже не знаю, завтра вже, можливо, скажуть, що я вбивця, не знаю", - зазначив він.

Скандали із Артемом Мілевським - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 травня 2024 року колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський вперше поділився в Instagram фотографією зі своєю новою дівчиною Олесею Макаревич, підтвердивши свої стосунки в соцмережах.

29 лютого екс-футболіст "Динамо-Київ" Олександр Алієв різко розкритикував свого колишнього партнера по команді Артема Мілевського. Алієв посварився з Мілевським за його негативні висловлювання про лікування друга від алкогольної залежності і опублікував тривале відео в Instagram, в якому пояснив ситуацію.

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Хто такий Артем Мілевський? Артем Володимирович Мілевський (нар. 12 січня 1985 року, Мінськ) - білоруський і український футболіст, нападник. Прославився іграми за київське "Динамо" і за збірну України, повідомляє "Вікіпедія".

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