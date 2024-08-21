Зрадниця України, недалека і посередня співачка Анна Сєдокова, виявляється, більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.
Як написали пропагандистські ЗМІ, про поведінку і бажання Сєдокової написав її чоловік-баскетболіст Яніс Тімма. На своїй сторінці в Instagram, він зробив дивне зізнання.
"Не вірю жодному твоєму слову. Все, що ми будували, ти поміняла на гроші. Кохання без грошей не існує. Я б дуже хотів багато чого сказати. Та людина знає, що я хочу сказати. Нехай буде так, ніби я здався", - заявив 32-річний спортсмен.
Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська попспівачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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Нагадаємо, раніше колишня подруга Анни Сєдокової та екссолістка "ВІА Гри" Тетяна Найник розповіла про невиліковну хворобу співачки українськогопоходження, яка мовчить про війну і жорстокий напад Росії на Україну.
До цього Сєдокова вкотре перейнялася своїми інтимними частинами тіла. Співачка, яку хвилюють виключно постільні проблеми з її чоловіком і своя вага, а не звірства в Україні, виклала фото своєї п'ятої точки і підписала її: "Для тих хто переживав. М'ячі на місці".
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