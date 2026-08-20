Зірку шоу "Давай одружимося" та героя мему ліквідували в Україні - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Зірка шоу "Давай одружимося" загинув на фронті в Україні
- Як окупант прославився в мережі та коли вирушив на війну
Збройні сили України ліквідували на фронті 50-річного Володимира Желєзнодорожніка з Алтайського краю РФ, повідомляють російські ЗМІ. Він став відомим у мережі завдяки популярному мему "Плохо-плохо, неважно", вирізаному з телешоу.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, "зірка мемів" уклав контракт і вирушив на так звану "СВО" у березні 2026 року. Вже через місяць окупант опинився безпосередньо на передовій, де й був знищений.
Популярність у мережі Володимир здобув ще у 2018 році після участі в програмі "Давай одружимося!", де одна з учасниць відмовила йому. Його щира реакція відразу запам’яталася глядачам.
"Погано. Погано-погано, поганенько. У мене дуже погані справи", - сказав чоловік після невдачі.
Втім, справжній пік популярності настав для нього наприкінці 2024 року, коли короткий фрагмент масово став вірусним у соціальних мережах, а сам Володимир зібрав десятки тисяч підписників. Однак "медійна кар’єра" окупанта швидко закінчилася після рішення вирушити на війну проти України.
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Про шоу: "Давай одружимося"
"Давай одружимося" - популярне російське романтичне шоу. Герой програми по черзі зустрічається з трьома нареченими або нареченими, а наприкінці програми робить вибір: з ким із них він хотів би продовжити стосунки. Незмінними ведучими шоу є Лариса Гузєєва та Роза Сябітова.
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