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"Брав кувалду і трощив": Гайден Панеттьєрі постраждала перед смертю

Христина Трохимчук
20 серпня 2026, 14:00
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Стосунки актриси з коханим супроводжувалися домашнім насильством і постійними викликами поліції.
Хайден Панеттьєрі померла
Гайден Панеттьєрі померла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

Ви дізнаєтеся:

  • Як змінилися стосунки Гайден Панеттьєрі з Браяном Хікерсоном
  • Що відбувалося в будинку актриси напередодні трагедії

Сусідка покійної голлівудської актриси Гайден Панеттьєрі Міа Терраззас розповіла про тривожну й небезпечну ситуацію, в якій перебувала артистка в останні місяці свого життя, повідомляє RadarOnline.

За її словами, стосунки Панеттьєрі з бойфрендом Браяном Хікерсоном були вкрай напруженими й супроводжувалися насильством. Терразас зазначила, що без коханого Гайден завжди залишалася яскравою та життєрадісною, але поруч із ним повністю втрачала себе. Через постійні скандали та галас у квартирі актриси в Західному Голлівуді сусідці доводилося викликати поліцію щонайменше шість разів.

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Хайден Панеттьєрі
Гайден Панеттьєрі - особисте життя / фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

"Коли вона була з Браяном, вона була такою покірною і майже здавалася іншою людиною... Цей хижак постійно перебував у неї вдома. Бували часи, коли він розтрощував її ванну кімнату - наприклад, брав кувалду й трощив усе о п’ятій ранку", - поділилася Міа.

Ситуація дійшла до того, що Асоціація домовласників розміщувала оголошення з фотографією Хікерсона, закликаючи мешканців негайно викликати правоохоронців у разі його появи.

Хайден Панеттьєрі
З ким зустрічалася Хайден Панеттьєрі / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

За день до трагедії Панеттьєрі разом із Хікерсоном прилетіла з Лос-Анджелеса до Грінвілла. У день смерті бездиханну актрису в кріслі виявив брат Браяна - Зак. За даними поліції, під час спроб врятувати Гайден Зак був надзвичайно емоційним і схвильованим. Водночас сам Брайан зберігав повний спокій і проявив емоції лише тоді, коли медики констатували смерть актриси.

Крім того, Брайан передав поліції сумку з ліками, які Панеттьєрі приймала напередодні. Хоча конкретні назви в звіті не розкриваються, правоохоронці вилучили з місця події дев’ять різних препаратів.

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Про персону: Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодої акторки за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "У спогадах про титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвіл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
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