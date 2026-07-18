Зірка російських серіалів повністю облисіла

Зірка фільму "Доярка з Хацапетовки" стала абсолютно лисою й показала себе.

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Зірка фільму "Доярка з Хацапетовки" стала лисою / Колаж Главред, фото Кінотеатр.ру

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Чому актриса втратила все волосся

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Зірка популярного в терористичній Росії серіалу "Доярка з Хацапетовки" опублікувала в соціальних мережах фото з повністю поголеною головою.

Як пишуть російські пропагандисти, Євгенія Осипова не уточнила, що саме спонукало її до таких змін.

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Зірка серіалів стала лисою / Скріншот Instagram/evgeniyaosipova_official

Кілька місяців тому Євгенію зі скандалом звільнили з Театру комедії. Того дня Осипову відвезли до лікарні прямо перед виставою через різке погіршення самопочуття. Актриса розповіла, що у неї стався стрибок тиску.

"Стає зле, виставу скасовують. Мені викликають швидку, у мене дуже високий тиск. На ранок я опиняюся в лікарні, у мене відбуваються всілякі судинні проблеми", - поділилася Осипова.

Актриса стала лисою / Instagram/evgeniyaosipova_official

Зазначимо, що раніше Євгенія Осипова не приховувала своєї залежності від алкоголю. Вона відкрито говорила про цю проблему і навіть брала участь у шоу "Зірки під крапельницею", де намагалася впоратися зі згубною пристрастю.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше принц Гаррі несподівано з'явився на гала-вечорі Time100 Sports Gala в Нью-Йорку, розповівши гостям про стан своєї родини.

Раніше також стало відомо, що король Чарльз зазвичай їсть двічі на день - рано вранці та пізно ввечері.

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Про особу: Євгенія Осипова Євгенія Осипова - російська актриса театру та кіно. Найбільш відома за ролями в серіалах "Доярка з Хацапетовки" та "Закрита школа".

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