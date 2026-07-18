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Зірка популярного в терористичній Росії серіалу "Доярка з Хацапетовки" опублікувала в соціальних мережах фото з повністю поголеною головою.
Як пишуть російські пропагандисти, Євгенія Осипова не уточнила, що саме спонукало її до таких змін.
Кілька місяців тому Євгенію зі скандалом звільнили з Театру комедії. Того дня Осипову відвезли до лікарні прямо перед виставою через різке погіршення самопочуття. Актриса розповіла, що у неї стався стрибок тиску.
"Стає зле, виставу скасовують. Мені викликають швидку, у мене дуже високий тиск. На ранок я опиняюся в лікарні, у мене відбуваються всілякі судинні проблеми", - поділилася Осипова.
Зазначимо, що раніше Євгенія Осипова не приховувала своєї залежності від алкоголю. Вона відкрито говорила про цю проблему і навіть брала участь у шоу "Зірки під крапельницею", де намагалася впоратися зі згубною пристрастю.
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Про особу: Євгенія Осипова
Євгенія Осипова - російська актриса театру та кіно. Найбільш відома за ролями в серіалах "Доярка з Хацапетовки" та "Закрита школа".
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