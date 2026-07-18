Скандальні "Кролики" поплатилися за підтримку РФ: потрапили до "чорного списку"

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко стали персонами нон грата в країні ЄС.

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Дуету "Кролики" заборонили в’їзд до країни ЄС / колаж: Главред, фото: instagram.com, vdanmos

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Дует "Кролики" отримав заборону на в’їзд до країн ЄС

Позиція Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка

Учасники відомого комедійного дуету "Кролики" Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко офіційно стали персонами нон грата в Латвії. Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Латвії.

Гумористи, які протягом багатьох років відкрито просували проросійські наративи та підтримували окупацію українських територій, отримали безстрокову заборону на в’їзд до Латвії. Голова відомства Байба Браже повідомила, що рішення про закриття в’їзду для Данильця та Моїсеєнка на невизначений термін було ухвалено на законних підставах.

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Данилець і Моїсеєнко / фото: instagram.com, vdanmos

"Відповідно до статті 61, пункту 2 Закону про імміграцію, міністр закордонних справ Байба Браже ухвалила рішення внести двох осіб до списку персон нон грата в Латвійській Республіці. Ці особи - Володимир Моїсеєнко та Володимир Данилець. Заборона на в’їзд до Латвійської Республіки вводиться на невизначений термін", - йдеться в офіційному документі МЗС Латвії.

Цей крок латвійської влади завдав нищівного удару по гастрольних планах артистів. Уже у вересні дует планував провести в Латвії масштабний концертний тур під промовистою назвою "Найкраще за 30 років", який мав охопити кілька міст країни. Однак тепер усі заплановані виступи коміків офіційно скасовано.

"Кролики" про війну в Україні / фото: instagram.com, vdanmos

Дует "Кролики" вже давно визначився зі своєю позицією, обравши бік країни-агресора. Після початку російської агресії на Донбасі у 2014 році Данилець і Моїсеєнко цинічно відмовилися припиняти свою діяльність у РФ і продовжили заробляти на концертах для росіян. Уже 2015 року коміки демонстративно порушили українське законодавство, вирушивши з візитом до тимчасово окупованого Криму. Пізніше гумористи стали постійними гостями на російських федеральних каналах, скаржилися на цькування в Україні та називали війну "братовбивчою", після чого їхні дані були внесені до бази центру "Миротворець".

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Про дует: "Кролики" "Кролики" - український комічний дует народних артистів України Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка, повідомляє Вікіпедія. Працюють російською та українською мовами. Внесені до бази сайту "Миротворець" за свідому участь в інформаційно-пропагандистських провокаціях РФ (зокрема, у так званому "телемості" у 2019 році та гастролях в окупованому Криму).

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