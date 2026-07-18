Україна завдала нищівного удару за 700 км від фронту: Зеленський розкрив цілі

Президент повідомив про ураження логістичних об'єктів у Московській та Тамбовській областях.

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Зеленський підтвердив прильоти у тилу ворога / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Уражено логістичні об'єкти на відстані 500-700 км від фронту

Атаковано нафтовий об'єкт і цілі в акваторіях двох морів

Атаки - відповідь на удари РФ по цивільній інфраструктурі

Українські Сили оборони завдали далекобійних ударів на території Росії, у тимчасово окупованому Криму та в морській акваторії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі. Зокрема, у відповідь на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти", - заявив глава держави. відео дня

Президент уточнив, що Сили оборони уразили логістичні об'єкти в Московському та Тамбовському регіонах. Вони розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту.

"Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання", - пояснив Зеленський.

Дивіться відео із наслідками атак в Росії:

Пожежа в РФ / Фото: скріншот

Крім того, під удар потрапив один із нафтових об'єктів на території РФ. Також президент повідомив, що українські безпілотники середньої дальності завдавали ударів по цілях в акваторії Азовського та Чорного морів, а також на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Чому удари по Москві не дадуть бажаного ефекту - пояснення експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що удари по Москві навряд чи змусять Кремль змінити свою політику або вплинуть на найближче оточення Володимира Путіна. За його словами, російська столиця має потужну систему протиповітряної оборони, що ускладнює ефективність атак.

Натомість, на думку експерта, значно більший ефект можуть мати удари по важливих підприємствах, логістичній інфраструктурі та паливній галузі. Саме економічні втрати та проблеми бізнесу здатні посилити невдоволення серед російських еліт.

"На російські еліти впливатиме не Москва, а удари по території Росії, особливо по підприємствах. Еліти ж чимось володіють, десь заробляють свої гроші, а отже, у них є якісь підприємства. Будь-яке підприємство потребує транспорту. Але якщо немає палива, то підприємство починає зазнавати проблем", - наголосив він.

Жданов зазначив, що всередині Росії вже формується протистояння між прихильниками продовження війни та тими, хто виступає за її завершення. Водночас, за його оцінкою, наразі перевага залишається за так званою "партією війни".

Удари по російських об'єктах - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 18 липня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Котовську Тамбовської області загорілися склади логістичного центру Wildberries. В Електросталі спалахнула пожежа біля ще одного хабу Wildberries. У Ногінську під удар потрапила нафтобаза "Мострансснефть".

Також у ніч на 18 липня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки дронів. За даними моніторингових ресурсів, понад 20 вибухів пролунали біля військового аеродрому "Гвардійське".

Як повідомляв Главред, українські дрони за ніч уразили ще 13 суден тіньового флоту РФ. Під удар потрапили 8 суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і 2 плавучі крани.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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