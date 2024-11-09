Опальну Маркл закликали "скопіювати розумний спосіб Міддлтон стати популярною"

Кейт Міддлтон залишається улюбленицею публіки, незважаючи на активність Кейт Міддлтон.

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Кейт Міддлтон і Меган Маркл не є подружками / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/, instagram.com/sussexroyal/

Дружину принца Гаррі Меган Маркл знову порівнюють з Кетрін, принцесою Уельською, але цього разу Маркл радять "копіювати" майбутню королеву, повідомляє RadarOnline.com.

Це відбувається на тлі повернення Кетрін до звичайного життя після перемоги над діагнозом "рак".

Королівський експерт Даніела Елсер написала: "Відсутність Кейт ясно показала, наскільки вона цінна. Насправді те, що Кейт ненавмисно дала, - це урок особистої економіки попиту і пропозиції".

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"Цінність Гаррі та Меган, як у комерційному плані, так і як публічних постатей, упала настільки, що у 2024 році все можна було б описати як млява", - додала вона.

Коментатор продовжив: "Порівняйте все це з Кейт. Жінки не було видно, чути, вона нічого не зробила протягом кількох місяців, окрім як продовжувала існувати, і її акції ніколи не були вищими".

Це розуміння слідує за додатковими повідомленнями, які припускають, що пара "використовує свою зоряну силу по-різному, оскільки обидві королівські персони є "особисто і професійно" полярними протилежностями.

Це спонукало колишнього королівського кореспондента Дженні Бонд поділитися: "Кетрін і Меган справді дві дуже різні жінки і тепер йдуть дуже різними шляхами".

"Усе, що робить Кетрін, спрямоване на допомогу іншим, знедоленим, молодим, а тепер і тим, хто страждає від раку", - додала вона. "Це не заради грошей, слави чи самозвеличення. Це для того, щоб допомагати людям, які перебувають у біді або в скрутному становищі, і робити добро".

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Потім вона заявила: "Я вважаю, що Меган також використовує свою зоряну силу, щоб привернути увагу до певних проблем і людей, яким потрібна допомога. Кампанія, яку вона і Гаррі почали, щоб обмежити небезпеки цифрового світу для наших дітей, гідна захоплення. Але вона також дуже активна в комерційному світі".

Герцогиня Сассекська наразі бере участь у кількох проєктах більш комерційного характеру, які майбутня королева "ніколи не зможе спробувати".

Кажуть, що Меган працює над кулінарним серіалом Netflix і новим подкастом для Lemonada Media, обидва, як повідомляють, мають вийти на початку наступного року.

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Нещодавно, як писав Главред, Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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