Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вперше стала мамою

Коротко:
- Ірина Геращенко повідомила про вагітність 31 грудня 2024 року
- 11 червня легкоатлетка вперше стала мамою
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко напередодні Нового року-2025 оголосила радісну новину - вона вагітна і готується вперше стати матір'ю. Сьогодні спортсменка оголосила, що 11 червня на світ з'явився її первісток.
У своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію фото з чоловіком і малюком. "Вчора був наший найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820г, 55см суцільного щастя і радості", - написала Геращенко. У стрибунки народилася дівчинка, ім'я якої щаслива мама поки не розкриває.
У коментарях Ірину Геращенко засипали привітаннями та добрими побажаннями для її родини.
Батько первістка олімпійської чемпіонки - спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружена з 2019 року. Зустрічатися Ірина та Сергій почали за чотири роки до весілля.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що РФ знищила будинок українського відомого співака Євгена Мільковського. Фронтмен гурту Нерви важко переживає цю новину.
Також українська акторка Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування і самопочуття - багато років вона бореться з хронічним головним болем, який похитнув її фізичне і ментальне здоров'я.
Читайте також:
- Без жартів не обійшлося: наречений Лесі Нікітюк показав кумедний подарунок від ведучої
- Після нещодавньої госпіталізації: Надя Дорофєєва розповіла про свій стан
- Вікторія Бекхем по-українськи: Квіткова поїхала слідом за коханим-футболістом
Хто така Ірина Геращенко (спортсменка)?
Ірина Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року і срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред