Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вперше стала мамою

Спортсменка показала первістка та розкрила його стать.

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Ірина Геращенко стрибунка новини - спортсменка народила первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

Коротко:

Ірина Геращенко повідомила про вагітність 31 грудня 2024 року

11 червня легкоатлетка вперше стала мамою

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко напередодні Нового року-2025 оголосила радісну новину - вона вагітна і готується вперше стати матір'ю. Сьогодні спортсменка оголосила, що 11 червня на світ з'явився її первісток.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію фото з чоловіком і малюком. "Вчора був наший найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820г, 55см суцільного щастя і радості", - написала Геращенко. У стрибунки народилася дівчинка, ім'я якої щаслива мама поки не розкриває.

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У коментарях Ірину Геращенко засипали привітаннями та добрими побажаннями для її родини.

Батько первістка олімпійської чемпіонки - спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружена з 2019 року. Зустрічатися Ірина та Сергій почали за чотири роки до весілля.

Ірина Геращенко з чоловіком Сергієм Спільняком та їхньою новонародженою донькою / instagram.com/gerashchenkoi

Сергій Спільняк із донькою / instagram.com/gerashchenkoi

Ірина Геращенко вперше стала мамою / instagram.com/gerashchenkoi

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Хто така Ірина Геращенко (спортсменка)? Ірина Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року і срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року, повідомляє Вікіпедія.

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