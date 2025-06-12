Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вперше стала мамою

Анна Підгорна
12 червня 2025, 17:40
120
Спортсменка показала первістка та розкрила його стать.
Ірина Геращенко з чоловіком
Ірина Геращенко стрибунка новини - спортсменка народила первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

Коротко:

  • Ірина Геращенко повідомила про вагітність 31 грудня 2024 року
  • 11 червня легкоатлетка вперше стала мамою

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко напередодні Нового року-2025 оголосила радісну новину - вона вагітна і готується вперше стати матір'ю. Сьогодні спортсменка оголосила, що 11 червня на світ з'явився її первісток.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію фото з чоловіком і малюком. "Вчора був наший найкращий день. Вітаємо тебе в цьому прекрасному світі, наш маленький діамантик. На руках 3820г, 55см суцільного щастя і радості", - написала Геращенко. У стрибунки народилася дівчинка, ім'я якої щаслива мама поки не розкриває.

відео дня

У коментарях Ірину Геращенко засипали привітаннями та добрими побажаннями для її родини.

Батько первістка олімпійської чемпіонки - спортсмен і тренер Сергій Спільняк. Пара одружена з 2019 року. Зустрічатися Ірина та Сергій почали за чотири роки до весілля.

Ірина Геращенко стала мамою
Ірина Геращенко з чоловіком Сергієм Спільняком та їхньою новонародженою донькою / instagram.com/gerashchenkoi
Ірина Геращенко стала мамою
Сергій Спільняк із донькою / instagram.com/gerashchenkoi
Ірина Геращенко стала мамою
Ірина Геращенко вперше стала мамою / instagram.com/gerashchenkoi

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що РФ знищила будинок українського відомого співака Євгена Мільковського. Фронтмен гурту Нерви важко переживає цю новину.

Також українська акторка Катерина Тишкевич розкрила деталі лікування і самопочуття - багато років вона бореться з хронічним головним болем, який похитнув її фізичне і ментальне здоров'я.

Читайте також:

Хто така Ірина Геращенко (спортсменка)?

Ірина Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року і срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Ірина Геращенко новини спорту новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

19:27Синоптик
Зеленський заявив про початок нового етапу війни РФ проти України - що змінилось

Зеленський заявив про початок нового етапу війни РФ проти України - що змінилось

19:21Війна
Захоплення лівобережжя України в 2026 році: чи дійдуть російські війська до Дніпра

Захоплення лівобережжя України в 2026 році: чи дійдуть російські війська до Дніпра

19:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Останні новини

19:35

Феномен української музики: як одна пісня змінила правила гри в СССР

19:27

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

19:21

Зеленський заявив про початок нового етапу війни РФ проти України - що змінилось

19:04

"Гріха немає": священник пояснив, чи дійсна сповідь без причастяВідео

19:01

"Мені соромно, що я боявся": Melovin переніс операцію

Росія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – НовакРосія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – Новак
19:00

Захоплення лівобережжя України в 2026 році: чи дійдуть російські війська до ДніпраПогляд

18:56

Будете виглядати стильно навіть на пенсії: 6 помилок, які додають вікуВідео

18:38

Мирної угоди між Україною та РФ не буде: Волкер дав сумний прогноз

18:31

Продовження, на яке чекали: стартували зйомки 2 сезону "Прикордонників"

Реклама
18:31

Різниця в десятки разів: скільки заробляють військові в Україні та США, порівнянняВідео

18:12

Важливе селище захопили: DeepState заявили про просування ворога на Харківщині

18:05

"Неприємно": Сибіга розкритикував "деякі країни" за привітання до дня Росії

17:47

Україні передадуть нові Iris-T: Зеленський розкрив деталі плану і назвав терміниВідео

17:40

Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вперше стала мамою

17:33

Втратите благополуччя: що не можна робити 13 червня, прикмети

17:19

Напрямок на Київ: в ОП прокоментували просування окупантів на Сумщині

17:13

В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus УкраїніВідео

17:04

Сніг влітку, робота під час масованих обстрілів і суперзірки в кадрі: у Києві завершили знімання різдвяної казки "Вартові Різдва"

17:01

Українці все більше переходять на користування готівкою: яка причина

16:50

Як змусити РФ припинити вогонь: Зеленський розкрив головну загрозу для Кремля

Реклама
16:33

Пломбір і ковбасу по 2.20 вкрали: чому культові радянські продукти зовсім не з СРСРВідео

16:28

Що буде, якщо впасти в могилу: неочікувана відповідь патологоанатома

16:24

У Трампа порівняли Зеленського з Лінкольном і звернулись із важливим закликом

16:13

Курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 грн: НБУ оголосив новий курс валют

15:53

"Те, що нам дійсно потрібно": які рішення щодо України приймуть на саміті НАТОВідео

15:45

Тривожний сигнал: що робити якщо гниють і в'януть кабачки

15:43

Підготовка плану щодо закінчення війни: у Трампа зробили важливу заяву

15:35

Де 3 відмінності між кошенятами: треба їх знайти за 10 секунд

15:29

Хто залишиться взагалі без пенсії і соцдопомоги: які категорії українців в зоні ризику

15:19

"Я незламний": перші кадри емоційних розмов захисників з ріднимиФото

15:18

"Спочатку він був у Києві": який український винахід привласнили росіяниВідео

15:16

Війська РФ підійшли близько до Сум і можуть спробувати взяти місто в напівоточення - Ступак

15:02

Важка операція вклала Мурата Налчаджиоглу на лікарняне ліжко - деталі

14:47

Військові звернулися до Порошенка, щоб той не піарився на фортифікаціях: "ще за розкрадену "стіну" не відсидів"

14:39

Україна та РФ провели новий обмін полоненими - кого повернули додомуФото

14:34

Зупинилося серце: помер військовий, який 2 роки тому повернувся з полону

14:27

РФ накинула око на Одесу: в ВМС розповіли, чи є загроза висадки десанту

13:51

"Жирна ціль": в ЦПД назвали особливості ураженого заводу біля МосквиВідео

13:45

В 200 гривень не вкластись: в Україні стрімко дорожчає популярне м'ясо

13:39

Втрати РФ найбільші з часів Другої світової: у Британії розкрили рекордні цифриВідео

Реклама
13:34

П'ятниця 13 червня: що можна і не можна робити цього дня

13:24

Ціна підскочила на 17,6%: які важливі продукти різко подорожчали в Україні

13:17

Вікторія Бекхем по-українськи: Квіткова поїхала слідом за коханим-футболістом

12:48

Юпітер змінює знак: на кого чекають нові можливості, а на кого - подарунки доліВідео

12:47

"Я починаю думати, що Путіну байдуже": Трамп прокоментував втрати Росії

12:36

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

12:24

Гороскоп на завтра 13 червня: Дівам - компліменти, Водоліям - крадіжка

12:15

В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиціВідео

11:51

"Потрібно дочекатися зміни влади": Огризко назвав умову вступу України до НАТОВідео

11:25

Санкції не панацея: дипломат пояснив, як примусити РФ сісти за стіл переговорів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти