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Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вагітна первістком

Анна Підгорна
31 грудня 2024, 17:18оновлено 31 грудня, 17:55
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Легкоатлетка показала животик і подякувала року, що минає, за перемоги та втілення бажань.
Ірина Геращенко з чоловіком
Ірина Геращенко вагітна - стрибунка Геращенко чекає на первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

Коротко:

  • Чемпіонка повідомила, що чекає на дитину
  • Вона також подякувала 2024 року, який був для неї дуже насиченим

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко, підбиваючи підсумки 2024 року, потішила шанувальників несподіваними новинами - у 2025 році вона вперше стане мамою. У своєму блозі в Instagram бронзова олімпійська чемпіонка похизувалася животиком, що вже помітно округлився.

"2024, дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно ВДЯЧНІ. 2025, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - написала легкоатлетка.

відео дня

У кадрі вона позувала з чоловіком, спортсменом і тренером Сергієм Спільняком. Геращенко показала знімок УЗД, проте стать майбутнього малюка і термін, коли він з'явиться на світ, Ірина поки не повідомляє.

Ірина Геращенко та Сергій Спільняк разом майже десять років. У 2019 році пара уклала офіційний шлюб після чотирьох років стосунків.

Ірина Геращенко з чоловіком
Ірина Геращенко вагітна - стрибунка Геращенко чекає на первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, загримів під крапельниці - напередодні Нового року до нього повернулося гостре захворювання.

Також стало відомо, що молодша донька Ольги Сумської Анна Борисюк кидає акторство заради мрії, яку вона плекала ще в театральному університеті, коли була студенткою.

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Хто така Ірина Геращенко (спортсменка)?

Ірина Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року і срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року, повідомляє Вікіпедія.

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