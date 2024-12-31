Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вагітна первістком

Легкоатлетка показала животик і подякувала року, що минає, за перемоги та втілення бажань.

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Ірина Геращенко вагітна - стрибунка Геращенко чекає на первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

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Чемпіонка повідомила, що чекає на дитину

Вона також подякувала 2024 року, який був для неї дуже насиченим

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко, підбиваючи підсумки 2024 року, потішила шанувальників несподіваними новинами - у 2025 році вона вперше стане мамою. У своєму блозі в Instagram бронзова олімпійська чемпіонка похизувалася животиком, що вже помітно округлився.

"2024, дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив в нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно ВДЯЧНІ. 2025, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - написала легкоатлетка.

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У кадрі вона позувала з чоловіком, спортсменом і тренером Сергієм Спільняком. Геращенко показала знімок УЗД, проте стать майбутнього малюка і термін, коли він з'явиться на світ, Ірина поки не повідомляє.

Ірина Геращенко та Сергій Спільняк разом майже десять років. У 2019 році пара уклала офіційний шлюб після чотирьох років стосунків.

Ірина Геращенко вагітна - стрибунка Геращенко чекає на первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

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Хто така Ірина Геращенко (спортсменка)? Ірина Геращенко - українська стрибунка у висоту, бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка чемпіонату Європи 2024 року і срібна призерка чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року, повідомляє Вікіпедія.

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