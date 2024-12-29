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"Слава Путіну!": Ольгу Фреймут обматюкали у Варшаві та виганяли в Україну

Еліна Чигис
29 грудня 2024, 21:33
760
Оля Фреймут потрапила в дуже неприємну ситуацію в Польщі.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут встигла зняти відео інциденту / колаж: Главред, фото: скрін instagram.com, Ольга Фреймут

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Фреймут потрапила в казус у Варшаві
  • Розлючений поляк обматюкав ведучу

Українська відома ведуча Ольга Фреймут поділилася, як поляк нецензурно висловився в її бік, коли таксі, на якому вона їхала, не змогло проїхати через шлагбаум через збій системи.

На своїй сторінці в соцмережах Оля опублікувала відео-доказ інциденту, в якому поляк відправляв її назад в Україну. Також, як стверджує ведуча, чоловік кричав: "Слава Путіну!", але вона не встигла це зняти на відео.

відео дня

"Теплий" прийом у Варшаві. Ось відео-реакція на мене, яка розмовляла українською з таксистом. Мій таксист застряг на шлагбаумі, у нього не спрацювала картка. Підбіг сильний поляк і почав кричати: "Слава Путіну!". Полячки в старечому віці тикали середні пальці і просили покинути країну. Я висловлюю щиру любов усім українцям, які зараз вимушено живуть у Польщі. У вас незламний дух. Слава Україні!", - зазначила Ольга.

У коментарях під відео багато українців підтримали ведучу і розповіли свої історії, що з ними чинили так само.

Відео, як поляки облаяли Ольгу Фреймут можна подивитися тут.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак поділилася невдалою фотографією, після чого шанувальники подумали, що вона вагітна. Також співачка показала новорічний декор свого будинку.

А також Альбіна Джанабаєва показала, як у неї минув цей рік і засвітила на відео обличчя своєї дочки Агати від Валерія Меладзе.

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Хто така Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". 2020 року стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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