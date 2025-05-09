"Вважала селючкою і їй подобався мій чоловік": Фреймут рознесла Машу Єфросиніну

Ольга Фреймут дала відверте інтерв'ю, де розповіла про Машу Єфросиніну.

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Ольга Фреймут видала правду про Єфросиніну / Колаж Главред, фото ТСН, Instagram/mashaefrosinina

Коротко:

Як поводилася Маша Єфросиніна по відношенню до Ольги Фреймут

Чому Ольгу Фреймут вважали селючкою

Українська відома ведуча Ольга Фреймут розповіла про те, що іншій телеведучій Маші Єфросиніній подобався її чоловік.

Про це знаменитість поділилася в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

На запитання про те, в яких стосунках перебуває Фреймут і Єфросиніна, Ольга відповіла, що насправді мало знає Машу.

Оля Фреймут в інтерв'ю Раміні видала ексклюзив / Скриншот YouTube

"Так складалося, що Маша вела проєкти на сцені, а я десь під сценою знімала "Ревізор", адже тоді вона належала до категорії топових ведучих. Напевно, це було дуже престижно. А реаліті тільки починалося і я була однією з перших, хто робив реаліті. Ми з нею практично не перетиналися, адже вона була в павільйонах, а я в Маріуполі, Одесі, Сумах, я була в роз'їздах із командою", - каже вона.

За словами Фреймут вони також кілька разів перетиналися на шоу, а також Єфросиніна коментувала нове пальто Ольги Фреймут, яка тільки-но повернулася з Монако та ледь вийшла з приватного літака. "Так, це були красиві часи", - каже вона.

Оля Фреймут в інтерв'ю Раміні видала ексклюзив / Скріншот YouTube

"Ох, яке в тебе гарне пальто", - прокоментувала Маша.

Ведуча додає, що Єфросиніна розмовляла російською мовою. "Вони розмовляли російською мовою і вважали мене селючкою, тому що я говорила українською. Взагалі було таке ставлення на телебаченні. Те, що я говорила українською, їх це дуже веселило. Я була їхнім клоуном", - каже вона.

Фреймут також додає, що вона точно знає, що Маші Єфросиніній подобався її чоловік. "Я точно знаю, адже про це багато пишуть, це не секрет", - видала Фреймут.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Ольга Фреймут розповіла, як поляк нецензурно висловився в її бік, коли таксі, на якому вона їхала, не змогло проїхати через шлагбаум через збій системи.

Раніше також дочка телеведучої Злата Мітчелл, яка живе в США, повідомила шанувальникам про зміни в житті. На своїй сторінці в соцмережах Злата поділилася з підписниками, що дуже щаслива зараз.

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Хто така Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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