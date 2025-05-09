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"Вважала селючкою і їй подобався мій чоловік": Фреймут рознесла Машу Єфросиніну

Олена Кюпелі
9 травня 2025, 14:41
427
Ольга Фреймут дала відверте інтерв'ю, де розповіла про Машу Єфросиніну.
Ольга Фреймут видала правду про Єфросиніну
Ольга Фреймут видала правду про Єфросиніну / Колаж Главред, фото ТСН, Instagram/mashaefrosinina

Коротко:

  • Як поводилася Маша Єфросиніна по відношенню до Ольги Фреймут
  • Чому Ольгу Фреймут вважали селючкою

Українська відома ведуча Ольга Фреймут розповіла про те, що іншій телеведучій Маші Єфросиніній подобався її чоловік.

Про це знаменитість поділилася в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

На запитання про те, в яких стосунках перебуває Фреймут і Єфросиніна, Ольга відповіла, що насправді мало знає Машу.

Оля Фреймут в інтерв'ю Раміні видала ексклюзив
Оля Фреймут в інтерв'ю Раміні видала ексклюзив / Скриншот YouTube

"Так складалося, що Маша вела проєкти на сцені, а я десь під сценою знімала "Ревізор", адже тоді вона належала до категорії топових ведучих. Напевно, це було дуже престижно. А реаліті тільки починалося і я була однією з перших, хто робив реаліті. Ми з нею практично не перетиналися, адже вона була в павільйонах, а я в Маріуполі, Одесі, Сумах, я була в роз'їздах із командою", - каже вона.

За словами Фреймут вони також кілька разів перетиналися на шоу, а також Єфросиніна коментувала нове пальто Ольги Фреймут, яка тільки-но повернулася з Монако та ледь вийшла з приватного літака. "Так, це були красиві часи", - каже вона.

Оля Фреймут в інтерв'ю Раміні видала ексклюзив
Оля Фреймут в інтерв'ю Раміні видала ексклюзив / Скріншот YouTube

"Ох, яке в тебе гарне пальто", - прокоментувала Маша.

Ведуча додає, що Єфросиніна розмовляла російською мовою. "Вони розмовляли російською мовою і вважали мене селючкою, тому що я говорила українською. Взагалі було таке ставлення на телебаченні. Те, що я говорила українською, їх це дуже веселило. Я була їхнім клоуном", - каже вона.

Фреймут також додає, що вона точно знає, що Маші Єфросиніній подобався її чоловік. "Я точно знаю, адже про це багато пишуть, це не секрет", - видала Фреймут.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Ольга Фреймут розповіла, як поляк нецензурно висловився в її бік, коли таксі, на якому вона їхала, не змогло проїхати через шлагбаум через збій системи.

Раніше також дочка телеведучої Злата Мітчелл, яка живе в США, повідомила шанувальникам про зміни в житті. На своїй сторінці в соцмережах Злата поділилася з підписниками, що дуже щаслива зараз.

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Хто така Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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