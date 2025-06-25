"Я був на межі": Бред Пітт уперше зізнався в алкоголізмі

Рятівним колом для артиста стала спільнота анонімних алкоголіків.

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Бред Пітт уперше зізнався в алкоголізмі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Артист вживав усе підряд, що траплялося під руку

Зараз Бред Пітт повністю відмовився від алкоголю

61-річний голлівудський актор Бред Пітт поділився найважчим періодом свого життя - алкогольною залежністю, що виникла після розлучення з Анджеліною Джолі.

В інтерв'ю подкасту Armchair Expert артист зізнався, що тоді був емоційно спустошений.

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"Я був на межі. Мені потрібно було якось перезавантажити себе, знайти внутрішній баланс. Вживав усе підряд, що потрапляло під руку. Це були важкі часи", - згадує Пітт.

Рятівним колом для нього стала спільнота анонімних алкоголіків.

"Я побачив, як люди відкрито говорять про свої помилки, страхи, надії. Вони ділилися своїм болем і при цьому вміли сміятися над собою. Це справило на мене сильне враження", - розповів актор.

Зараз Бред Пітт повністю відмовився від алкоголю. Ймовірно, свою роль у цьому зіграло і нове кохання - 32-річна дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон, з якою зірка будує нові стосунки.

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Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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