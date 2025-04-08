Дочка Джолі стала точною копією матері: дивовижне фото з'явилося в мережі

Коротко:
- Як сильно схожа дочка Джолі на свою маму
- Де її вдалося сфотографуватися
Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі, яка нещодавно продемонструвала своє довге волосся, прямуючи на танцювальний клас у Лос-Анджелесі, приголомшила прихильників своєю схожістю із зірковою мамою.
Як пише британський таблоїд The Daily Mail, 18-річна донька Анджеліни Джолі стала точною копією своєї матері, оскільки її довге волосся було заплетене в голландські коси, які нагадували привабливу зачіску, яку носила її мати, граючи Лару Крофт.
Shiloh Jolie's braids make her look like mom Angelina as Lara Croft https://t.co/fYM4mjM1HQ via @DailyMailCeleb- Aliona (@LioliaBalatsa) April 8, 2025
Шайло може похвалитися тими ж точеними рисами обличчя, які допомогли зробити Анджеліну зіркою першої величини десятиліттями раніше.
Вона одягла мішкуватий топ з вільними чорними спортивними штанами, які ідеально підійшли б для занять танцями з інтенсивними рухами, а також з гладкими чорними кросівками.
Подивитися фото копії Анджеліни Джолі можна тут
Шайло тільки посилила свою схожість зі своєю знаменитою матір'ю, заплівши своє світле волосся в голландські кіски, які дуже нагадували кіски, що їх носила її мати в ролі Лари Крофт у фільмах "Розкрадачка гробниць".
На фото вона переглядала свій телефон, розмовляючи і сміючись зі своїми друзями та однокласниками, які всі приєдналися до неї, щоб посидіти на ґанку.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався по Голлівуду на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.
Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.
Вас також може зацікавити:
- У розпачі: Бред Пітт благає Джолі про одну послугу
- Зрадниця Бледанс уявила себе Анджеліною Джолі: "Мене часто порівнюють"
- Висока і довговолоса: старша дочка Джолі і Пітта стала справжньою красунею
Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред