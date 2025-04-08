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Дочка Джолі стала точною копією матері: дивовижне фото з'явилося в мережі

Олена Кюпелі
8 квітня 2025, 16:42
335
Шайло Джолі-Пітт стає дивовижною копією своєї знаменитої мами.
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі народила собі копію/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як сильно схожа дочка Джолі на свою маму
  • Де її вдалося сфотографуватися

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі, яка нещодавно продемонструвала своє довге волосся, прямуючи на танцювальний клас у Лос-Анджелесі, приголомшила прихильників своєю схожістю із зірковою мамою.

Як пише британський таблоїд The Daily Mail, 18-річна донька Анджеліни Джолі стала точною копією своєї матері, оскільки її довге волосся було заплетене в голландські коси, які нагадували привабливу зачіску, яку носила її мати, граючи Лару Крофт.

відео дня
Дочка Джолі та Пітта стає точною копією свого батька
Дочка Джолі і Пітта займається танцями/ Скриншот YouTube

Шайло може похвалитися тими ж точеними рисами обличчя, які допомогли зробити Анджеліну зіркою першої величини десятиліттями раніше.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / ua.depositphotos.com

Вона одягла мішкуватий топ з вільними чорними спортивними штанами, які ідеально підійшли б для занять танцями з інтенсивними рухами, а також з гладкими чорними кросівками.

Фірмова посмішка Джолі тепер у її дочки
Фірмова посмішка Джолі тепер у її доньки / Фото besthdwallpaper.com

Подивитися фото копії Анджеліни Джолі можна тут

Шайло тільки посилила свою схожість зі своєю знаменитою матір'ю, заплівши своє світле волосся в голландські кіски, які дуже нагадували кіски, що їх носила її мати в ролі Лари Крофт у фільмах "Розкрадачка гробниць".

На фото вона переглядала свій телефон, розмовляючи і сміючись зі своїми друзями та однокласниками, які всі приєдналися до неї, щоб посидіти на ґанку.

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Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався по Голлівуду на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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