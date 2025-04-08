Дочка Джолі стала точною копією матері: дивовижне фото з'явилося в мережі

Шайло Джолі-Пітт стає дивовижною копією своєї знаменитої мами.

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Анджеліна Джолі народила собі копію/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як сильно схожа дочка Джолі на свою маму

Де її вдалося сфотографуватися

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі, яка нещодавно продемонструвала своє довге волосся, прямуючи на танцювальний клас у Лос-Анджелесі, приголомшила прихильників своєю схожістю із зірковою мамою.

Як пише британський таблоїд The Daily Mail, 18-річна донька Анджеліни Джолі стала точною копією своєї матері, оскільки її довге волосся було заплетене в голландські коси, які нагадували привабливу зачіску, яку носила її мати, граючи Лару Крофт.

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Дочка Джолі і Пітта займається танцями/ Скриншот YouTube

Shiloh Jolie's braids make her look like mom Angelina as Lara Croft https://t.co/fYM4mjM1HQ via @DailyMailCeleb - Aliona (@LioliaBalatsa) April 8, 2025

Шайло може похвалитися тими ж точеними рисами обличчя, які допомогли зробити Анджеліну зіркою першої величини десятиліттями раніше.

Анджеліна Джолі / ua.depositphotos.com

Вона одягла мішкуватий топ з вільними чорними спортивними штанами, які ідеально підійшли б для занять танцями з інтенсивними рухами, а також з гладкими чорними кросівками.

Фірмова посмішка Джолі тепер у її доньки / Фото besthdwallpaper.com

Подивитися фото копії Анджеліни Джолі можна тут

Шайло тільки посилила свою схожість зі своєю знаменитою матір'ю, заплівши своє світле волосся в голландські кіски, які дуже нагадували кіски, що їх носила її мати в ролі Лари Крофт у фільмах "Розкрадачка гробниць".

На фото вона переглядала свій телефон, розмовляючи і сміючись зі своїми друзями та однокласниками, які всі приєдналися до неї, щоб посидіти на ґанку.

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