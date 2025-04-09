"Ходячий скелет": діти Анджеліни Джолі б'ють на сполох

Діти легендарної актриси реально переживають за свою матір і витягають її на продуктовий шопінг.

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Анджеліна Джолі стрімко худне / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що задумали діти Анджеліни Джолі

Чому вони переживають за актрису

Популярна голлівудська актриса Анджеліна Джолі роками виглядала як ходячий скелет, але тепер її діти сповнені рішучості наростити трохи м'яса на її кістках.

Так починає свій матеріал видання RadarOnline.com.

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Як пише таблоїд, 49-річну актрису помітили в продуктовому магазині в Лос-Фелісі разом зі своїм 16-річним сином Ноксом, їхній візок був завантажений коричневими сумками, доверху наповненими їжею.

Анджеліна Джолі / ua.depositphotos.com

Кількома днями раніше її супроводжували Нокс і його сестра-близнюк Вів'єн у тому ж магазині з продуктами. Джерела повідомили, що всі шестеро дітей Джолі - Меддокс, 23 роки, Пакс, 21 рік, Захара, 20 років, Шайло, 18 років, і близнюки Нокс і Вів'єн - допомагають їй набрати такі необхідні кілограми.

Інсайдер сказав: "Вони разом купують продукти оптом і спокушають її ласощами з гастроному і пекарні, а також влаштовують сімейні пікніки щовечора, все для того, щоб спонукати її набрати вагу".

Анджеліна Джолі з дітьми / ua.depositphotos.com

"Вона все ще виглядає худою, її щиколотки як гілочки, але під пильною увагою дітей вона з'їдає на кілька жовчних міхурів більше", - жартує видання.

Ще в червні джерела та експерти зійшлися на думці, що Джолі, вочевидь, важить менше ніж 45 кілограмів.

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Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався Голлівудом на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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