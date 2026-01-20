Галкін з'явився в новому образі: став бороданем

Коротко:
- Чим здивував Максим Галкін
- Як він виглядав
Російський гуморист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення терористичної РФ, зробив нову публікацію на своїй сторінці в Instagram.
Артист з'явився в новому образі і здивував своєю промовою. Зокрема, Максим Галкін з'явився в шкіряному пальто і шапці, а також користувачі і шанувальники коміка не могли не помітити важливу частину нового образу - бороду.
Максим Галкін анонсував новий тур європейськими містами, але найбільше він здивував останньою фразою. "Приходьте на мої нові концерти з нагоди мого майбутнього 50-річчя", - сказав артист.
У коментарях розгорнулася справжня буря, оскільки фоловери Максима не могли повірити в те, що артисту вже виповнюється 50 років.
Де живуть Максим Галкін і Алла Пугачова
Алла Пугачова з чоловіком і дітьми живе на Кіпрі (в Лімасолі) з 2022 року, після переїзду з Ізраїлю, де вони спочатку оселилися. На Кіпрі сім'я придбала нерухомість, включаючи особняк біля моря. Пугачова і Галкін ведуть відносно закритий спосіб життя.
Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною і дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
