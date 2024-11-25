"Меладзе дав шанс": Віра Брежнєва зробила гучне зізнання - що сталося

Віра Брежнєва знову згадала свого колишнього чоловіка.

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Віра Брежнєва зробила нову заяву / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віра Брежнєва

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Віра Брежнєва заговорила про початок своєї кар'єри

Співачка розповіла, кому вона вдячна за все

Українська співачка Віра Брежнєва, яка раніше була одружена з російським продюсером-мовчуном Костянтином Меладзе, поділилася, як вона була в групі "ВІА Гра".

На своїй сторінці в Instagram співачка зазначила, що зобов'язана своєю кар'єрою Меладзе.

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"22 роки тому ця соковита булочка стала частиною легендарного гурту завдяки тому, що геніальний Костянтин Меладзе розгледів у ній талант і дав шанс проявити себе", - зізналася Віра.

Також Брежнєва розповіла, як вдячна колишньому чоловікові за кохання і музику.

"І дуже вдячна собі, що стільки років віддано йду цим шляхом, зберігаючи світло в серці", - підсумувала співачка.

Віра Брежнєва заговорила про Костянтина Меладзе / фото: скрін instagram.com, Віра Брежнєва

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що навчається в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

А також раніше Віра Брежнєва заінтригувала фанатів новим знімком і натякнула на новий роман. На своїй сторінці в соцмережах Брежнєва показала знімок, на якому видно її ногу в туфлях-човниках і поруч чоловічу ногу в коричневому черевику.

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Хто така Віра Брежнєва? Віра Брежнєва - українська співачка, актриса та бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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