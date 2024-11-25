Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Меладзе дав шанс": Віра Брежнєва зробила гучне зізнання - що сталося

Еліна Чигис
25 листопада 2024, 12:20
229
Віра Брежнєва знову згадала свого колишнього чоловіка.
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва зробила нову заяву / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віра Брежнєва

Коротко:

  • Віра Брежнєва заговорила про початок своєї кар'єри
  • Співачка розповіла, кому вона вдячна за все

Українська співачка Віра Брежнєва, яка раніше була одружена з російським продюсером-мовчуном Костянтином Меладзе, поділилася, як вона була в групі "ВІА Гра".

На своїй сторінці в Instagram співачка зазначила, що зобов'язана своєю кар'єрою Меладзе.

відео дня

"22 роки тому ця соковита булочка стала частиною легендарного гурту завдяки тому, що геніальний Костянтин Меладзе розгледів у ній талант і дав шанс проявити себе", - зізналася Віра.

Також Брежнєва розповіла, як вдячна колишньому чоловікові за кохання і музику.

"І дуже вдячна собі, що стільки років віддано йду цим шляхом, зберігаючи світло в серці", - підсумувала співачка.

Віра Брежнєва розповіла про Костянтина Меладзе
Віра Брежнєва заговорила про Костянтина Меладзе / фото: скрін instagram.com, Віра Брежнєва

Віра Брежнєва - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман зізналася, що навчається в Женеві. Також Сара зазначила, що своїми професіями мрії вона вважає зовсім не дизайн, а справу криміналістів, детективів і судмедекспертів. Втім, у дівчини є в запасі ще кілька років, щоб остаточно визначитися, чим вона хоче займатися в житті.

А також раніше Віра Брежнєва заінтригувала фанатів новим знімком і натякнула на новий роман. На своїй сторінці в соцмережах Брежнєва показала знімок, на якому видно її ногу в туфлях-човниках і поруч чоловічу ногу в коричневому черевику.

Вас може зацікавити:

Хто така Віра Брежнєва?

Віра Брежнєва - українська співачка, актриса та бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віра Брежнєва Костянтин Меладзе новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну - Le Monde

Країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну - Le Monde

14:21Україна
"У них своя павуча банка": експерт сказав, як генерали РФ "підкидають дрова" у війну

"У них своя павуча банка": експерт сказав, як генерали РФ "підкидають дрова" у війну

14:14Світ
РФ зібрала 90-тисячне угруповання: експерт попередив про загрозу для Запоріжжя

РФ зібрала 90-тисячне угруповання: експерт попередив про загрозу для Запоріжжя

14:13Україна
Реклама

Популярне

Більше
Весь наступний рік буде щасливим: що потрібно зробити 25 листопада - прикмети

Весь наступний рік буде щасливим: що потрібно зробити 25 листопада - прикмети

4 знаки зодіаку, які з найбільшою ймовірністю розбагатіють

4 знаки зодіаку, які з найбільшою ймовірністю розбагатіють

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер: коли в Україну прийде потепління

Вилетить, як корок: як позбутися волосся у зливі душа

Вилетить, як корок: як позбутися волосся у зливі душа

Останні новини

14:21

Країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну - Le Monde

14:17

Запуск міжконтинентальних ракет з РФ не може проходити без відома США - Лакійчук

14:14

"У них своя павуча банка": експерт сказав, як генерали РФ "підкидають дрова" у війнуВідео

14:13

РФ зібрала 90-тисячне угруповання: експерт попередив про загрозу для Запоріжжя

14:07

Сяятиме на весь дім: як зробити модну прикрасу-бурульку на ялинку - лайфхак

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
13:05

Ворожі ДРГ активізувалися на Харківщині: чи є загроза масштабного наступу

12:55

Загроза зриву: чи проведуть "Євробачення-2025" у Швейцарії

12:48

Трамп передумає: заморожені активи РФ можуть стати козирем у завершенні війни - Reuters

12:40

Значна частина українців втратить бронь: нардеп пояснив нові правила

Реклама
12:33

Атакували 3 області РФ: українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в РосіїВідео

12:20

"Меладзе дав шанс": Віра Брежнєва зробила гучне зізнання - що сталося

12:10

Україна вдарить ATACMS по "жирних" цілях на території РФ, але не по Кримському мосту – СнєгирьовВідео

12:02

РФ не припиняє терор дронами: окупанти за ніч випустили 145 БпЛА

11:55

Гороскоп на грудень 2024: Стрільцям - підвищення, Риб попросять про допомогу

11:44

Простіше простого: шикарний торт "Рафаелло" без випічки на новорічний стілВідео

11:43

"Це остання карта в кишені Путіна": експерт описав підступний план КремляВідео

11:33

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 листопада (оновлюється)

11:28

З учора РФ запустила по Україні близько 150 дронів, авіабомб і ракет - ЗеленськийФото

11:00

"Здача України": Лакійчук сказав, як Путін тиснутиме на ТрампаВідео

10:54

Китайський гороскоп на завтра 26 листопада: Драконам - зриви та сварки, Козлам - підозри

Реклама
10:51

РФ вдарила балістикою по житлових будинках Одеси: є руйнування і постраждаліФото

10:23

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

10:22

Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

10:20

Україну накриють потепління і мокрий сніг: синоптик попередив про зміни у погоді

09:37

"Замислююся про виїзд за кордон": син Потапа зробив приголомшливу заяву

09:35

Україна може забути про відключення світла: експерт сказав, коли скасують графіки

09:33

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

09:30

У Заходу вистачає далекобійних ракет: чому їх не дають УкраїніПогляд

09:25

Чому не можна зберігати ножі поруч із виделками та ложками

09:02

РФ вдарила по центру Харкова: є "приліт", спалахнула пожежа, постраждали людиФото

08:49

"Учасниця громади": зрадниця Оксана Марченко показала, який зараз вигляд має

08:42

Карта Deep State онлайн за 25 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

У російській Калузі "вибухова" ніч: БпЛА атакували нафтобазу та завод "Тайфун"Відео

07:59

"Світле майбутнє": Максим Галкін наробив багато галасу своїм новим фото

07:53

Військові РФ окупували два населені пункти і перепливли Оскол - DeepState

06:48

РФ атакувала Київ дронами: у двох районах зафіксували падіння уламків

06:11

"Путін" підписав смертний вирок РФПогляд

05:00

Яке сьогодні свято 25 листопада 2024 року: що може накликати хвороби у цей день

04:00

Головоломка для справжніх геніїв: потрібно за 13 секунд знайти 6 захованих букв

03:31

Росія і КНДР почали "відкриту Третю світову": США бояться діяти - Загородній

Реклама
02:31

ЗСУ посилюють угруповання військ: генерал оцінив загрозу штурму Куп'янська

01:30

Мобілізація жінок в Україні: експерт вказав на важливий нюанс

24 листопада, неділя
23:40

Грілки із гарячою водою можуть бути небезпечними: як перевірити їх

23:20

Удар новою ракетою РФ по Дніпру: Зеленський розповів подробиці атаки

22:11

Півмільйонне місто під загрозою: РФ готує новий штурм – The Economist

21:24

"Абсолютна м'ясорубка": у США назвали терміни старту переговорів Трампа щодо України

20:44

РФ готується до масованої атаки "роїв безпілотників" із штучним інтелектом - ЗМІ

20:37

Весь наступний рік буде щасливим: що потрібно зробити 25 листопада - прикмети

20:15

Українців попередили про відключення електроенергії: графік на 25 листопада

19:48

Байден передумав запрошувати Україну в НАТО: у Bloomberg розкрили причину

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти