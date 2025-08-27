Тейлор Свіфт уперше виходить заміж - хто наречений та скільки коштує обручка

35-річна Свіфт відкриває нову главу у своєму житті.

Тейлор Свіфт виходить заміж - фото з заручин та секрет обручки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Тейлор Свіфт заручена з Тревісом Келсі

Спортсмен підніс зірковій коханій особливу каблучку

Американська співачка й авторка пісень Тейлор Свіфт нарешті знайшла своє "довго і щасливо". У соціальних мережах співачка повідомила, що її бойфренд, гравець в американський футбол Тревіс Келсі, зробив їй пропозицію руки і серця.

Щаслива наречена сказала "Так", і опублікувала фотографії з заручин. Для цієї особливої події Келсі обрав мальовниче місце з аркою, обплетеною трояндами.

Він підніс Тейлор обручку з великим діамантом, яка вже стала предметом для обговорень у пресі. Так People зібрав кілька думок експертів, які намагалися оцінити вагу і вартість весільної прикраси.

Вагу камінчика на пальці Свіфт оцінюють від 7 до 20 карат, а вартість усієї обручки - від 250 тис. до 5 млн доларів. Особливий інтерес викликає сам камінь: діамант такого розміру, колірної гами і огранювання - зараз рідкісна річ. Ймовірно камінь - антикварний і має свою історію

Тейлор Свіфт виходить заміж - фото з заручин та секрет каблучки / instagram.com/taylorswift

Тейлор Свіфт виходить заміж - фото з заручин та секрет каблучки / instagram.com/taylorswift

Тейлор Свіфт виходить заміж - фото з заручин та секрет каблучки / instagram.com/taylorswift

Тейлор Свіфт виходить заміж - фото з заручин та секрет каблучки / instagram.com/taylorswift

Тейлор Свіфт - особисте життя

Романи співачки широко відомі не лише завдяки пресі. Своїм колишнім партнерам Тейлор нерідко присвячує пісні, які пізніше стають частиною її альбомів. У Свіфт були стосунки зі співаком Джо Джонасом, актором Лукасом Тіллем, актором Тейлором Лотнером, співаком Джоном Меєром, актором Джейком Джилленголом, співаком Гаррі Стайлсом, діджеєм Калвіном Гаррісом, актором Томом Хіддлстоном та ін.

У серпні 2023 року Тейлор Свіфт почала зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком - гравцем в американський футбол з команди Kansas City Chiefs Тревісом Келсі. Багато хто вважав, що це - піар-роман. Однак заручини Тейлор і Тревіса доводять протилежне.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі / instagram.com/killatrav

Про персону: Тейлор Свіфт Тейлор Свіфт - американська співачка й авторка пісень. Є однією з найбільш продаваних музикантів у світі з продажами понад 200 мільйонів записів. Сім її альбомів були продані тиражем понад один мільйон копій за тиждень. 2023 року її визнали "Людиною року" за версією журналу Time, і вона з'являлася у статтях про найвидатніших авторів пісень і виконавців із таких авторитетних видань, як Rolling Stone, Billboard і Forbes. 14-разова лауреатка премії "Греммі", володарка однієї прайм-таймової премії "Еммі", 40 статуеток American Music Awards; 49 Billboard Music Awards і 30 MTV Video Music Awards. Рекордні чотири рази вона виграла премію "Греммі" за найкращий альбом року. У 2025 році журнал Billboard помістив Свіфт на перше місце у списках "Найкращі виконавці XXI століття" і "100 найкращих жінок-виконавців XXI століття", а також на друге місце у списку "Найвеличніші поп-зірки XXI століття" за 2024 рік, повідомляє Вікіпедія.

