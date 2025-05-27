Не від сурогатної матері: у Кіркоров планує третю дитину

Путініст Кіркоров повідомив про свої плани стати батьком втретє - розраховує на хлопчика.

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Алла-Вікторія Кіркорова і Мартін Кіркоров - діти сурогатної матері / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що зібрався робити Кіркоров

Як він називатиме свою третю дитину

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив, що прийняв рішення стати батьком втретє.

Як пишуть російські пропагандисти, на одному з публічних заходів, путініст повідомив що хоче хлопчика і вже навіть вибрав ім'я для нього. За словами Кіркорова, хлопчика він готовий назвати Мирон.

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Алла-Вікторія Кіркорова - важка дитина / фото: instagram.com, Алла-Вікторія Кіркорова

Пізніше путініст поставив під сумнів свої слова, адже йому начебто треба поставити вже тих дітей, які в нього є - це Алла-Вікторія та Мартін, яких Кіркорову народила сурогатна мати. Хоча нещодавно сама донька Кіркорова поставила під сумнів "легенду" про сурогатну матір.

Філіп Кіркоров зі своїми дітьми / Фото 7 Днів

Крім того, ставати батьком втретє Кіркоров уже не збирається від сурогатної матері. Він повідомив, що піде на батьківство втретє, тільки якщо зустріне велике кохання. Однак, якої статі буде це "кохання", пропутінський артист не уточнив.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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