Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька виходить заміж

Акторка вже показала велику блискітку від нареченого.

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Дар'я Петрожицька побралася з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya

Українська акторка театру і кіно, зірка серіалів "Папік" і "Встигнути до 30" Дар'я Петрожицька здивувала шанувальників новиною про свої заручини. Артистка не стала повідомляти про те, що вона побралася, на своїх сторінках в соціальних мережах.

Вперше Петрожицька зізналася, що тепер вона - наречена, в новому подкасті Аліни Шаманської. Акторка похвалилася каблучкою з чималим діамантом на безіменному пальці.

Втім, вона і зараз дотримується думки про те, що в наш час навіть такі щасливі момент краще тримати подалі від чутливих очей більшості. Даша зізналася, що не шукає хайпу, та не хотіла робити з заручин інфопривід.

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Про свої стосунки з нареченим Петрожицька розповіла у квітні 2021 року. Вона зустріла Олексія під час відпочинку в Єгипті. Багато років чоловік живе і працює в Німеччині, куди акторка поїхала в перші дні повномасштабної війни в Україні.

Для Дар'ї це - другий шлюб. Вона була одружена з актором Олексієм Петрожицьким з 2010 по 2015 рр.

Дар'я Петрожицька побралася з бойфрендом / instagram.com/shamankaa

Раніше український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко підтвердив одруження на співачці Вікторії Родко з OY Sound System, і показав ранок після весілля.

Також стало відомо, що зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел влипла в любовний трикутник за участю свого бойфренда-мільярдера та його колишньої коханої.

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