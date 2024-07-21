Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька опинилася в лікарні

Акторці стало погано посеред ночі. Медики поклали її під крапельницю.

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Дар'я Петрожицька новини - Петрожицька потрапила до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya

Українська акторка театру і кіно, зірка серіалів "Папік" і "Встигнути до 30" Дар'я Петрожицька перенесла не найприємнішу пригоду, яка привела її до лікарні. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Артистка опублікувала фотографію з лікарні - їй поставили крапельницю. Медична допомога їй знадобилася серед ночі, адже на годиннику було 02:51.

Пізніше Петрожицька, коли стала почуватися краще, вийшла на зв'язок із шанувальниками. Вона розповіла, що криза минула, і тепер їй потрібен відпочинок. Також вона нагадала фанатам про важливість турботи про своє здоров'я.

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"Дякую за підтримку. Дякую всім, хто мені писав і пише. Все гаразд зі мною. Не буду вдаватися в подробиці. Проте скажу, бережіть своє здоров'я та не затягуйте. Здоров'я – це важливо. Особливо, коли півень клюне в [сідниці], то буде важче. Мирного неба всім, а я буду відпочивати", - поділилася Дар'я Петрожицька.

Дар'я Петрожицька новини - Петрожицька потрапила до лікарні / instagram.com/petrozhitskaya

Хто така Дар'я Петрожицька? Дар'я Петрожицька - українська акторка театру та кіно. Широку популярність здобула завдяки ролі в серіалі "Папік". Заслужена артистка України (2021). Брала участь у десятому сезоні українського вокального шоу "Голос країни" (дійшла до фіналу), повідомляє Вікіпедія.

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