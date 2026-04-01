Знайшли в готелі на підлозі: у Росії помер 37-річний телеведучий

Коротко:
- Від чого помер Антон Штейн
- Чим він прославився
У терористичній Росії помер популярний російський ведучий Антон Штейн у віці 37 років.
Як пишуть російські пропагандисти, ведучого знайшли мертвим 27 березня в номері готелю. Щодо причин смерті, то сказано, що він мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він хворів на цироз печінки.
Пізніше стало відомо, що йому різко стало зле, він впав і сильно вдарився головою.
"Антон помер, його знайшли в п'ятницю вранці в номері готелю. Він помер, впав і вдарився головою. Відомий блогер Антон Штейн залишив після себе глибоку спадщину у вигляді щирих інтерв'ю про віру, любов і людські цінності", — написали підписники.
Про особу: Антон Штейн
Антон Штейн — російський блогер, ведучий, інтерв'юер, автор подкасту.
