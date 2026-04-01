Знайшли в готелі на підлозі: у Росії помер 37-річний телеведучий

Антона Штейна знайшли мертвим у готельному номері.

Телеведучий помер у готельному номері

У терористичній Росії помер популярний російський ведучий Антон Штейн у віці 37 років.

Як пишуть російські пропагандисти, ведучого знайшли мертвим 27 березня в номері готелю. Щодо причин смерті, то сказано, що він мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він хворів на цироз печінки.

Він брав інтерв'ю у російських знаменитостей / Фото Стархіт

Пізніше стало відомо, що йому різко стало зле, він впав і сильно вдарився головою.

"Антон помер, його знайшли в п'ятницю вранці в номері готелю. Він помер, впав і вдарився головою. Відомий блогер Антон Штейн залишив після себе глибоку спадщину у вигляді щирих інтерв'ю про віру, любов і людські цінності", — написали підписники.

У нього залишилося 4 дітей / Фото Стархіт

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, знову показала своїх дітей і вкотре підтвердила, наскільки вони схожі на її давнього партнера по сцені та, за чутками, коханця, Філіпа Кіркорова.

Раніше також колишня українська блогерка Софія Стужук, яка виїхала з країни після початку повномасштабного вторгнення і підтримала зрадницю України Ані Лорак, згадала, що вона українка.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Антон Штейн Антон Штейн — російський блогер, ведучий, інтерв'юер, автор подкасту.

