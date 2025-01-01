Ошатні Галкін і Пугачова запалили під ялинкою

Ви дізнаєтеся:
- Що робили Галкін і Пугачова на новий рік
- Як вони виглядали
Російський гуморист Максим Галкін, який публічно не підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну і радує українців своїми постами, разом зі своєю коханою дружиною Аллою Пугачовою відзначили Новий рік.
Гуморист поділився веселим відео вона своїй сторінці в Instagram.
На відео, парочка артистів запалює під хіти 90х, а саме під пісню дивного російського співака Андрія Губіна.
Вони напевно зустрічали новий, 2025 рік у ресторані. Обидва виглядали веселими і щасливими.
Пугачова була одягнена в чорні укорочені штани і мініатюрний капелюшок із вуаллю.
Галкін був у чорному костюмі та краватці.
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Як раніше писав Главред, напередодні Максим Галкін виклав пост, у якому написав: "Вітаю з Різдвом усіх, хто святкує сьогодні!". Він також написав рядки українською мовою, чим викликав радість і щастя українських підписників.
Раніше також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.
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Хто такий Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
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