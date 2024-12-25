Галкін привітав із Різдвом українською мовою: росіяни верещать

Артист давно визначився з позицією і не поступається власним принципам.

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Максим Галкін не боїться стояти на своєму/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Коротко:

Максим Галкін привітав українців

Росіяни в сказі

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно не підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, привітав з Різдвом.

На своїй сторінці в Instagram, він виклав пост, в якому написав: "Вітаю з Різдвом усіх, хто святкує сьогодні!".

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Далі він також окремим рядком українською мовою побажав усім миру, здоров'я, любові та добра.

"Христос рождається! Вітаю всіх вас із найсвітлішим святом! Миру, здоров'я, любові та добра!" - написав артист.

Своєю чергою, це викликало вереск у країні на болотах.

Росіяни бісяться через пост Галкіна / скріншот Instagram/maxgalkinru

Більшість коментаторів дякували артисту і бажали йому всього хорошого у відповідь.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Максим Галкін не втрачає надії, що в РФ його виключать зі списку іноагентів і хоче знову оскаржити свій статус у країні-окупанті. Гуморист оскаржив у Верховному суді статус іноземного агента.

А також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.

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Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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