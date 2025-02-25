Популярна українська актриса стала мамою втретє

Ви дізнаєтеся:
- Кого народила популярна телеведуча
- Що вона говорила про пологи
Телеведуча та акторка Олена Вознесенська стала мамою втретє.
Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами молодої матері, її треті пологи були практично ідеальними і вона народила доньку.
Свою середню доньку Аріадну актриса народила в сільській лікарні через війну. Свого старшого сина Танаїма актриса народила вдома, майже 10 років тому.
Українська акторка знімалася в таких проєктах, як "Код", "Слід", "Клініка", "Жіночий лікар", "Історія одного злочину".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав про плани Володимира Дантеса на новий шлюб. Український співак зізнався, чи готовий він знову одружитися після розлучення з Надею Дорофєєвою.
Також турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу публічно пофліртував з Іриною Білик - вже місяць українській співачці приписують роман з колишнім чоловіком Ані Лорак.
Вас також може зацікавити:
- Народила первістка в 53 роки: популярна російська актриса вперше стала мамою
- Ім'я та фото: Венсану Касселю народили ще одну дитину
- Народити в 50+: у студії Говорить вся країна обговорили ризики пізнього материнства
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред