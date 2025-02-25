Популярна українська актриса стала мамою втретє

Олена Вознесенська народила третю дитину в київському пологовому будинку.

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Олена Вознесенська народила третю дитину / Колаж Главред, фото Instagram/ elena_voznesenskaya

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Кого народила популярна телеведуча

Що вона говорила про пологи

Телеведуча та акторка Олена Вознесенська стала мамою втретє.

Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами молодої матері, її треті пологи були практично ідеальними і вона народила доньку.

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Свою середню доньку Аріадну актриса народила в сільській лікарні через війну. Свого старшого сина Танаїма актриса народила вдома, майже 10 років тому.

Українська акторка знімалася в таких проєктах, як "Код", "Слід", "Клініка", "Жіночий лікар", "Історія одного злочину".

Олена Вознесенська стала мамою втретє / Фото Instagram/ elena_voznesenskaya

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