Відомий український режисер побився з Олексієм Паніним

Семен Горов розповів, що 10 років тому російський актор, який сьогодні "бігає з українським прапором", поводився в Україні безпардонно.

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Семен Горов розповів, як начистив фізіономію Олексію Паніну / колаж: Главред, фото: facebook.com/alexey.panin.79, instagram.com/semengorov

Український режисер Семен Горов, відомий завдяки новорічним мюзиклами ("Вечори на хуторі близь Диканьки"," Сорочинський ярмарок"," Попелюшка") і зйомці популярних кліпів і телешоу, поділився спогадами про російського актора Олексія Паніна, який зараз висловлює антивоєнну і антипутінську позицію.

У 2010 році актор взяв участь у телевізійному проєкті від 1+1 "Зірка+Зірка". Виконавчим продюсером розважального шоу став Семен Горов.

Під час зйомок він посварився з Паніним - російський артист за прикладом своїх колег сприймав український шоу-бізнес зневажливо, а Київ вважав "своєю дачею". Пристрасті настільки загострилися, що навіть дійшло до рукоприкладства. Про це Горов розповів в інтерв'ю для Оboz.ua.

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"На проєкті "Зірка+Зірка" доходило до скандалів. Навіть бійка сталася з актором Олексієм Паніним просто на знімальному майданчику. Він теж почувався імперцем, який може тут поводитися, як заманеться. Зараз, коли бачу, як він бігає з українським прапором, гадаю: ну й гаразд. Я вірю, що люди можуть змінюватися. Може те, що я йому морду набив - теж трохи привело до тями", - розповів український продюсер.

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