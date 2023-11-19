Відомий український режисер побився з Олексієм Паніним

Український режисер Семен Горов, відомий завдяки новорічним мюзиклами ("Вечори на хуторі близь Диканьки"," Сорочинський ярмарок"," Попелюшка") і зйомці популярних кліпів і телешоу, поділився спогадами про російського актора Олексія Паніна, який зараз висловлює антивоєнну і антипутінську позицію.
У 2010 році актор взяв участь у телевізійному проєкті від 1+1 "Зірка+Зірка". Виконавчим продюсером розважального шоу став Семен Горов.
Під час зйомок він посварився з Паніним - російський артист за прикладом своїх колег сприймав український шоу-бізнес зневажливо, а Київ вважав "своєю дачею". Пристрасті настільки загострилися, що навіть дійшло до рукоприкладства. Про це Горов розповів в інтерв'ю для Оboz.ua.
"На проєкті "Зірка+Зірка" доходило до скандалів. Навіть бійка сталася з актором Олексієм Паніним просто на знімальному майданчику. Він теж почувався імперцем, який може тут поводитися, як заманеться. Зараз, коли бачу, як він бігає з українським прапором, гадаю: ну й гаразд. Я вірю, що люди можуть змінюватися. Може те, що я йому морду набив - теж трохи привело до тями", - розповів український продюсер.
Раніше ЗМІ повідомили, що на концерті Тейлор Свіфт в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, трапилася трагедія - померла 23-річна фанатка. Артистка висловила родині дівчини свої співчуття.
Також донька Брюса Вілліса Таллула показала рідкісні знімки з тяжкохворим батьком. Через лобно-скроневу деменцію Міцний горішок завершив кар'єру в кіно та перестав виходити у світ.
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