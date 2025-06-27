Над донькою Кіркорова знову знущаються в мережі: вона не витримала

Алла Вікторія відкрито зривається на своїх підписників і не може стримати емоцій через хейт.

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Філіп Кіркоров знову зганьбив доньку Аллу-Вікторію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Чому визвірилася дочка Кіркорова

Що стало тригером для гнівних коментарів

Дивна і скандальна дочка путініста Філіпа Кіркорова, яка неадекватно поводилася на похоронах діда-путініста, знімає дивні відео-пародії на свого батька і загалом викликає подив своєю поведінкою, зірвалася на своїх підписників.

Причиною такої поведінки стала неадекватна поведінка її батька-путініста Філіпа Кіркорова. Нещодавно його зняли на концерті російського співака, коли він облизував пальці та цілувався з російською ведучою та співачкою Ольгою Бузовою.

відео дня

Донька Кіркорова у 13 років потрапляє у скандали / Фото скріншот ТікТок

Всюдисущі хейтери вирішили вилити своє невдоволення не тільки на самого співака, а й на його доньку Аллу Вікторію. Та втім, виявилася не загартованою хейтерами, а зірвалася на них.

Кіркоров і його цілування з Бузовою:

Кіркоров і Бузова засвітилися разом / Скриншот

Як пишуть російські пропагандисти, доньку Кіркорова в одній із соціальних мереж запитали щодо кринжового відео, на що та різко відреагувала, вочевидь, втомившись від незручного запитання.

Зокрема, підписники дівчинки написали, що Бузова можливо стане мачухою дітям Кіркорова. "Ти знущаєшся? Я багато разів писала про те, що не треба мені про це нагадувати", - визвірилася вона.

Тим часом, раніше дочка Кіркорова прямо відповіла на запитання про свою матір. Так, у соціальній мережі одна з передплатниць пошкодувала дівчинку за те, що вона росла без матері, її тепла. На що дочка Кіркорова різко відповіла: "Звідки ви знаєте".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.

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