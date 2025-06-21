Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

Коротко:
- Який вигляд має Філіп Кіркоров
- З ким він зустрівся напередодні
Співак-путініст Філіп Кіркоров, який обпік собі руку під час концерту і перебував у лікарні, засвітив свою хвору руку під час зустрічі з російським композитором, який народився в Україні Ігорем Крутим.
Сам Крутой опублікував фото з путіністом, де видно чорну від татуювань руку Кіркорова. Той виглядав бадьорим і веселим. Він з'явився в білій футболці та яскраво-помаранчевих штанах.
"У студії Академії зустрілися з Філіпом, обговорили його участь у "Новій хвилі", окреслили найближчі та перспективні творчі плани, обмінялися сімейними новинами та розпрощалися, намітивши зустрітися знову в найближчому майбутньому, побажавши один одному прожити "1000 років". Цікаво, чи збудеться це побажання?" - написав Кіркоров.
До слова, тепер російські пропагандисти повідомляють, що Кіркоров скасував свій гастрольний тур через важке хронічне захворювання.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
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Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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