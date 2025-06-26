Сочиться: Кіркоров із моторошною рукою з'явився в бутику

Путініст зовсім не соромиться своїх біологічних рідин.

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Філіп Кіркоров вигуляв свою поранену руку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Де з'явився путініст Кіркоров

Що в нього з рукою

Співак-путініст Філіп Кіркоров, який обпік собі руку під час концерту і перебував у лікарні, навряд чи кочує з одного заходу на інший.

Уже багато його російських колег по цеху відзначають, що путініст сильно здав, не може співати, погано ходить і загалом не завжди адекватно поводиться. І ось новий вихід - новий крінж.

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Низка російських пропагандистських ресурсів опублікували фото Кіркорова в жахливих бинтах, з яких сочиться жовта рідина незрозумілого походження.

Кіркоров не соромиться хворої руки / Фото Світський хронік

Проте, йому це не заважало прогулюватися по бутіках у пошуках чергового модного аутфіта.

Кіркоров засвітив чорну руку / Фото Instagram/fkirkorov

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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