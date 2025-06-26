Сочиться: Кіркоров із моторошною рукою з'явився в бутику

Коротко:
- Де з'явився путініст Кіркоров
- Що в нього з рукою
Співак-путініст Філіп Кіркоров, який обпік собі руку під час концерту і перебував у лікарні, навряд чи кочує з одного заходу на інший.
Уже багато його російських колег по цеху відзначають, що путініст сильно здав, не може співати, погано ходить і загалом не завжди адекватно поводиться. І ось новий вихід - новий крінж.
Низка російських пропагандистських ресурсів опублікували фото Кіркорова в жахливих бинтах, з яких сочиться жовта рідина незрозумілого походження.
Проте, йому це не заважало прогулюватися по бутіках у пошуках чергового модного аутфіта.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
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Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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